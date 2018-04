Alors que la question de la nocivité du cannabis n'est pas complètement élucidée, une chaîne de télévision donne à voir «High & Fines Herbes», une émission proposant des recettes culinaires à base de THC.

Billet: High et fines herbes

Alors que la question de la nocivité du cannabis n'est pas complètement élucidée, une chaîne de télévision donne à voir «High & Fines Herbes», une émission proposant des recettes culinaires à base de THC.

Par Gaston Carré

Cake au hasch, soufflé de beuh, marihuana et persil dans le pot-au-feu: l'émission «High & Fines Herbes», présentation par deux rappeurs belges de recettes culinaires intégrant le cannabis, fut d'abord une fumisterie à l'usage de Youtube, avant de passer à la télévision sur la chaîne ViceLand.

Une cuisine au cannabis, oui, à la télé, pendant que scientifiques et politiques dissertent gravement, en Europe, sur la dépénalisation des drogues dites douces.

Ainsi s'imposent ce que l'on appelle les «mutations sociétales»: par l'usage, par le fait accompli, à charge pour le législateur d'avaliser, a posteriori, ce que l'usage a d'ores et déjà entériné. La pratique, en d'autres termes, précède la législation, voire la réflexion, et la société de facto impose la substance comme l'existence selon Sartre précède l'essence.

Ce hiatus, ce retard de la loi sur l'usage n'est pas un phénomène nouveau, mais gagne en ampleur avec des vecteurs de communication n'obéissant qu'à leur dynamique intrinsèque, et qui loin de l'intérêt collectif ne visent que leur propre propagation. Le phénomène est inquiétant, il est plus inquiétant encore quand l'usage en question comporte des incidences sur la santé publique.

Dans le cas du cannabis, le phénomène peut être ainsi résumé: sa banalisation «entre dans les moeurs», alors que rien encore ne permet d'affirmer avec certitude son innocuité. Après des années et des décennies de recherches, on ignore encore et toujours les effets véritables d'une consommation régulière de THC, on ignore ses répercussions au plus profond de la substance neuronale, comme on ignore son impact précis en cette région inaccessible de l'entendement où s'élaborent les perceptions, où s'affinent les schémas cognitifs et, in fine, le rapport naissant d'un adolescent au monde.

Une «normalisation» du cannabis, si normalisation il doit y avoir, devrait suivre le cheminement suivant: élucidation scientifique, puis aval politique, puis mise en scène médiatique.

Pour l'heure, dans maints pays encore, c'est précisément le parcours inverse qui est effectué.