Billet: Des pétards pour des bulles

Et si les frappes en Syrie étaient des pétards mouillés? Un simulacre, un jeu de rôles, orchestré selon un deal au terme duquel chaque partie serait gagnante? Après les frappes «chirurgicales», les frappes «win-win»?

Par Gaston Carré

Dimanche encore j'étais impressionné: on a osé, on a franchi le Rubicon, on a frappé la quincaillerie d'Assad en Syrie, c'est courageux et prodigieux. J'imaginai un scénario façon Desert Storm, armada occidentale à l'assaut du mal, spectacle sons et lumières dans le ciel de Damas.



Puis vint la journée de lundi, qui bien vite me dégrisa.

Ces Syriens d'abord, qui ricanaient haut et fort: «vos frappes ont fait pschitt, vos pétards ont touché une fabrique de savon!»

Puis l'échange avec Jean Asselborn, qui n'aime pas les pétards et laissa entendre que les frappes ne furent qu'une chiquenaude – une intervention «chirurgicale» dit-il, qui n'a duré qu'une heure précisa-t-il, perfide.



Puis l'entretien avec l'ambassadeur de Russie. Je le croyais fulminant, Victor Sokorin, j'imaginais, en son château de Dommeldange, les orgues de Staline braquées vers l'Elysée. Eh bien non, pas du tout: il était calme Victor Sokorin, d'un calme olympien. Comme si ces frappes ne méritaient pas qu'on vît rouge à Moscou, ou comme s'il n'y avait pas là de quoi fouetter un chat, pas même un persan.



L'idée d'une imposture s'imposa à mon esprit inquiet. C'était un «fake», un jeu de rôles! A Macron, Assad concède quelques frappes, des pétards light, qui lui permettent de poser en chef de guerre, derrière Trump qui pour sa part conforte son leadership face aux Européens. Les frappes light ne menant à rien, on voit qu'il faut la Russie pour faire la paix, suite à quoi Poutine fait un tabac dans le rôle de l'homme providentiel. Et Poutine à son tour fait valoir que rien ne se fera sans Assad, et qu'il faut parler donc avec le président syrien. Et Jean Asselborn à la fin des fins est légitimé aussi, qui dès le début avait dit qu'on n'arriverait à rien sans dialogue.

Les Syriens qui dimanche affirmèrent qu'on avait touché une boîte à savon, avaient compris que toute cette effervescence, c'était pour faire des bulles.