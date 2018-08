L'Arabie autorise les femmes au volant et l'Europe applaudit. A tort, car le dérapage contrôlé n'est pas l'expression d'une liberté.

Billet: Dérapage contrôlé

Gaston CARRE

On apprend que les femmes en Arabie saoudite, qui se sont vu octroyer le droit de goûter aux joies de la conduite automobile, disposent à Riyad d'un circuit fermé – remarquons ce premier paradoxe – où elles peuvent s'initier à la technique du «dérapage contrôlé», paradoxe plus remarquable encore.



Ces dames, plus tard peut-être, beaucoup plus tard, pourront pratiquer à l'instar des femmes d'Abou Dhabi le rodéo auto dans les sables du désert, et compisser d'huile moteur les blanches dunes du Royaume.



A Abou Dhabi en effet, quand tombe la nuit, sa jeunesse dorée s'élance dans les ergs à bord de ses Ferrari, Maserati et autres carrosses débridés. En ces régions où le jour durant l'on s'ennuie dans la torpeur des palaces climatisés, jeunes hommes et jeunes femmes cherchent une montée d'adrénaline en slalomant entre chameaux et gazelles, le but du jeu étant de cramer les moteurs après avoir tenté un looping qui souvent s'achève en tonneau – en baril si l'on préfère. A deux heures de la nuit les abords désertiques de la ville sont une étendue où des bagnoles à la renverse font songer à des scarabées retournés, pattes tournant dans le vide, tandis que partout des dépanneuses portent en remorque les bêtes fumantes, conducteur au volant encore, regard hagard sous le keffieh.



Pour revenir à nos Saoudiennes, la moitié mâle du Royaume leur confère une liberté nouvelle donc, qui toutefois s'exerce au volant de ses propres jouets, expression un peu perfide d'une tutelle de second degré. Car le dérapage contrôlé, en circuit fermé, ne constitue pas une émancipation mais la preuve par l'absurde de l'ancien asservissement: nos pieux émirs veulent bien qu'elles se lâchent un peu, leurs dames, qu'elles jouent avec le feu même, mais sous condition de rester les maîtres du jeu.



L'Occident, qui tient la bagnole pour une allégorie de la liberté et le permis de conduire pour un certificat de modernité, est trop prompt à applaudir les avancées que le Royaume fait miroiter dans ses chromes, tant sont nombreux les contre-exemples attestant que l'Arabie en matière de démocratie patine encore.