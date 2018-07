Le monde est penché sur le sort des jeunes Thaïs dans leur grotte. Et cette sollicitude à leur égard nous réconcilie avec nous-mêmes.

Billet: Délivrance

Il est difficile, bien sûr, de ne pas être bouleversé par l'image de ces gamins dans leur grotte, en Thaïlande, à la fois si près déjà et si loin encore. Ce drame souterrain suscite une fascination inquiète et gourmande, qui va nous tenir en haleine, si l'on ose dire, des jours durant; elle est humaine toutefois, et très humaine même, face à ces garçons qui nous observent les observant, dans une étrange réciprocité des regards subjugués.

Ces enfants dans les entrailles de la terre, dans ce limon originel, et ces flux amniotiques dont ils sont prisonniers, dont il va falloir les expulser, par les cols et canaux par quoi on les mènera à la lumière du jour: point n'est besoin d'avoir étudié Freud pour saisir la puissance métaphorique de cette scène, ses denses connotations de gestation, de parturition et de délivrance. Toutes les mamans du monde sans doute, face à l'image de ces gamins voudraient pousser un peu, tous les pères tendre un bras pour saisir leurs mains au terme de l'expulsion.



Mais par-delà une symbolique épaisse et la psychanalyse de grande consommation, on peut entrevoir tout autre chose encore dans cette caverne à signifiants. Regardez: l'élément liquide, la marée qui menace, pour mordre les jeunes naufragés sur leur langue de sable, et le monde entier qui se portant au secours des échoués, égarés dans leur migration spéléologique – oui: les gamins de la grotte thaï c'est Aylan vivant, c'est l'image inversée du petit Kurde mort jadis sur une plage turque.



Des enfants à nouveau vont être expulsés des eaux, mais cette fois nous sommes vaillants devant la détresse, prêts à recueillir les échoués. Ces enfants vont revenir, et par notre sollicitude à leur égard c'est notre dignité qui après tant de forfaitures et d'abandons va être restaurée, et quand enfin ils apparaîtront, c'est notre propre humanité que nous applaudirons, bravo et merci.



Les gamins thaïs seront sauvés et nous tous aussi, à cette différence près que ces garçons, eux, n'ont rien à se reprocher.