Billet: De la politique à l'hystérie

Gaston Carre La politique est devenue spectacle, et le spectacle est devenu un cirque. L'Italie ces jours-ci en fournit la preuve, où le mouvement fondé par un comique va fournir, peut-être, le nouveau Premier ministre.

Voyez Beppe Grillo, fondateur du mouvement M5S, dont le chef nouveau, Luigi Di Maio, pourrait bien devenir Premier ministre en Italie. Regardez bien le visage de Beppe Grillo. Car c'est le visage aujourd'hui de la politique en Italie. C'est la physionomie sans doute de la politique en Europe. C'est l'expression, peut-être, de la politique en général. L'expression d'un homme qui fut comique avant d'entrer en politique. Une politique qui à son tour tend au comique. Bouffonne, frivole, conçue comme théâtre de l'effet, de l'esbroufe et du futile.



De cette dégradation, nous portons collectivement la responsabilité. Car nous tous avons poussé la politique dans l'arène du spectacle, de la télévision en particulier, qui est un support du divertissement et non de la réflexion. Nous tous avons voulu que les politiques s'y comportent en gladiateurs, à ce cirque où ils sont invités non pas à se confronter mais à s'affronter, à se battre, à s'insulter si possible, à s'anéantir si possible, dans cette arène où le gagnant est le plus bruyant, le plus fort en gueule, sachant que le bruit interdit de s'entendre et que la gueule produit une fascination, qui est le contraire de la réflexion.



Dévoiement du politique en spectacle donc, qui par définition sollicite le regard plus que la raison et substitue l'image au discours. Les médias exercent-ils un action correctrice de ce phénomène?



Non. Les médias le relaient, l'alimentent et s'en nourrissent à leur tour. Un exemple: de la journée électorale en Italie les agences de presse ont livré mille images, mais la plupart des médias en ont retenu une, montrant Berlusconi face à la jeune «Femen» qui voulut le provoquer.



Cette image d'une exhibition permet, mieux qu'une argumentation, de qualifier le spectacle que la politique tend à devenir: un spectacle foncièrement hystérique.