La guerre en Syrie a sept ans d'âge et a fait 465.000 morts et disparus. Depuis sept ans, les images qui nous en parviennent semblent les mêmes, de civils fuyant dans la poussière blanche des gravats.

Billet: Comme un cauchemar

Gaston Carre La guerre en Syrie a sept ans d'âge et a fait 465.000 morts et disparus. Depuis sept ans, les images qui nous en parviennent semblent les mêmes, de civils fuyant dans la poussière blanche des gravats.

La Syrie est un cauchemar. Qu'est-ce qu'un cauchemar? C'est un rêve mauvais et obstiné: il revient sans cesse, hantant vos nuits d'une scène, d'une image, d'un fantasme qui vous habitent comme une obsession, vous collent à l'âme comme une poisse.



Le cauchemar syrien, voilà sept ans qu'il dure. Sept! Et à nous qui avons pour charge d'en rendre compte, qui au quotidien prenons acte des photos que nous livrent les agences de presse, une même image jour après jour s'impose depuis sept ans, toujours la même, comme une obsession.



C'est l'image blafarde d'un quartier en ruines, à Alep ou dans la Ghouta, de décombres et de gravats dans une grisaille phosphorescente de fin du monde, et dans cette grisaille court un homme, un garçonnet dans les bras, l'homme est blanc, enfariné par les geysers de poussière que génèrent l'explosion des obus et la charge des tanks, le petit est dans un drap, ou un linceul, on ne sait s'il vit encore ou s'il est mort déjà. Toujours la même image?



Oui, mais l'homme par contre n'est pas le même, le gamin non plus, à chaque image ce sont d'autres qui courent dans les décombres, des milliers d'entre eux sont morts en sept ans – 465.000 morts et disparus en tout, quatre cent soixante-cinq mille!



Face au charnier qu'est la Syrie, la communauté internationale ces jours-ci a obtenu des «trêves humanitaires», une concession de la Russie qui, n'écoutant que son immense générosité, a accepté ce principe de la pause, de la récré dans la guerre. La communauté applaudit. C'est merveilleux en effet, ces trêves, une apothéose, un indépassable sommet dans le cynisme de guerre, ces pauses durant lesquelles on veut bien cesser de canonner, une heure ou deux, allez, le temps de ramasser vos enfarinés, l'homme et le garçonnet, puis de recommencer, nouvelles bombes, nouveaux linceuls, nouveaux fantômes dans les gravats.

Comme un cauchemar...