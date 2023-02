Selon une étude, l’arrivée du géant chinois Ali Baba sur l’aéroport wallon est synonyme de pratiques commerciales illicites promptes à inonder l’Europe occidentale.

Chaos douanier

Bierset au cœur d’un trafic de contrefaçons

Max HELLEFF Selon une étude, l’arrivée du géant chinois Ali Baba sur l’aéroport wallon est synonyme de pratiques commerciales illicites promptes à inonder l’Europe occidentale.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)



L’aéroport de Bierset et son développement font partie des casse-têtes que doit résoudre la Wallonie. Au terme de négociations difficiles entre les partis qui gouvernent à Namur, siège de l’exécutif régional, un accord a finalement été trouvé.

Côté business, le nombre annuel de vols a été plafonné à 55.000, mais en sont exclus les appareils de moins de 34 tonnes ou de moins de 19 passagers. C’est une augmentation par rapport au régime actuel. Côté environnement, les normes de nuisances sonores ont été modifiées: le nouveau calcul ne globalise plus que les décibels nocturnes émis par les avions qui provoquent les plus graves désagréments pour les riverains. Très bruyants, les Boeing 747-400 sont promis ici à disparaître, en tout cas de nuit.

Pollution et enjeux environnementaux

A l’annonce de l’accord, le management de l'aéroport s’est dit conscient de la montée en puissance des enjeux environnementaux et disposé à en assumer sa part. Le porte-parole du ministre-président wallon Elio Di Rupo s’est réjoui d’assurer ainsi «la poursuite du développement économique de l’aéroport et de l’emploi, de la préservation de la qualité de vie des habitants et tenant compte de la transition environnementale et climatique».

Mais ce cocorico n’aura été que de courte durée. Car si l’on en croit une étude du professeur Jonathan Holslag de la VUB (Bruxelles) la Wallonie serait en train de se vendre corps et âme à la Chine et à son gigantesque commerce, au prix d’une pollution et d’un trafic de contrefaçons qui dépasse l’imagination.

En 2018, Ali Baba a choisi Bierset pour y établir sa plateforme logistique européenne. A la clé, il y aurait de l’emploi et une activité économique intense pour la Wallonie. Mais, dans la réalité, de vastes trafics seraient à l’œuvre à quelques mètres du tarmac: «Les problèmes les plus courants sont la sous-évaluation des déclarations de produits et contrefaçons», selon l’étude de la VUB qui cite des responsables de l’aéroport.

«Mieux que la mafia de la drogue»

«Certains (trafiquants) fonctionnent mieux que la mafia de la drogue. Ils sabotent notre contrôle et emballent les choses de sorte que vous devez tout trier. Il faut des heures et parfois des semaines pour vérifier un conteneur (…) C’est une forme de mafia et c’est bien plus sophistiqué que la mafia de la cocaïne car très flexible et inventif. Comme avec les mafias de la drogue, ils vous testent en permanence et trouvent des moyens alternatifs.»

L’étude entend également montrer combien les Belges s’avèrent naïfs dans leurs rapports avec Alibaba, «une araignée dans la toile du capitalisme d’Etat». Elle explique comment l’Etat chinois a pris le contrôle d’Alibaba et de Cainiao – sa filiale logistique implantée à l’aéroport de Liège. Ce serait tout bénéfice pour l’Empire du milieu, les promesses d’exportations belges et wallonnes vers la Chine restant à démontrer.

Il n’y a aucune analyse réaliste de l’évolution des flux commerciaux et de la manière d’éviter que le projet Alibaba n’aggrave le problème de déséquilibre commercial. Etude de la VUB

«Il n’y a aucune analyse réaliste de l’évolution des flux commerciaux et de la manière d’éviter que le projet Alibaba n’aggrave le problème de déséquilibre commercial qui existait déjà entre la Belgique et la Chine», selon l’étude de la VUB.

Quant aux douaniers, ils parlent de «tsunami» et de «chaos». L’un d’eux évoque «une explosion des déclarations à plus de 650 millions d’articles. Nous aurions atteint un milliard s’il n’y avait pas eu de covid». Cruel paradoxe: les quelque 900 douaniers qui devraient à terme travailler à Bierset seraient supérieurs en nombre aux emplois créés dans l’aéroport liégeois par l’arrivée d’Ali Baba…



