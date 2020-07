Le Luxembourg aura donc sa part dans les 750 milliards d'euros du plan massif de l'UE pour relancer l'économie européenne. Mais que de tensions et d'âpres négociations pour en arriver là.

Bettel revient de Bruxelles avec 100 millions d'euros

(pj avec AFP) - Les 27 pays de l'Union européenne ont arraché, mardi au petit matin, un accord qualifié d'«historique». Il est vrai qu'au terme de quatre jours de discussions, tendues la plupart du temps, l'unanimité s'est finalement faite sur un plan de relance de 750 milliards d'euros pour soutenir l'activité des différents Etats après la crise du coronavirus; somme adossée à un budget 2021-2027 de plus de 1.074 milliards d'euros. Et dans tout cela, le Grand-Duché a grappillé sa part: 100 millions d'euros. Montant dont Xavier Bettel (DP) se satisfait à première vue.

Ainsi, à l'issue de ce sommet marathon, le Premier ministre luxembourgeois a marqué son contentement : «Nous étions d'avis que l'équilibre qui avait été trouvé était le bon». Et lui qui, dimanche après sa conférence de presse sur la situation covid du pays, était retourné à toute allure rejoindre la table des négociations à Bruxelles de poursuivre : «Nous sommes heureux de montrer notre solidarité et de recevoir en retour une certaine reconnaissance».

«L'Europe n'est pas une épicerie !» C'est à un sommet marathon auquel se livrent les chefs d'Etat de l'Union européenne à Bruxelles. Et au quatrième jour de négociation sur le plan de relance, les divergences restent vives entre pays membres. D'où le coup de sang du Premier ministre Xavier Bettel face à ses homologues jouant la carte du blocage.

Une sobriété de propos contrastant avec l'enthousiasme affiché sur les réseaux sociaux par ses homologues belge ou français. Ainsi, Sophie Wilmès salue sur Twitter (en ce jour de fête nationale belge) «un bon accord», tandis qu'Emmanuel Macron parle de «jour historique» sur Facebook.

Et que les esprits chagrins ne viennent pas reprocher au chef de gouvernement la faiblesse du soutien de l'UE accordé au final pour le Grand-Duché. «Ce montant aurait pu baisser, assure-t-il en effet. Si le budget avait été revu à la baisse, cette enveloppe aurait pu être moins importante mais nous n'avons pas discuté».

Prêt ou subvention?

Le fonds de relance de l'UE de 750 milliards d'euros sera financé par un emprunt réalisé par la Commission européenne au nom du bloc, un dispositif inédit. Ce pouvoir accordé à l'exécutif européen est «limité en taille et en durée». Le remboursement devra se faire d'ici 2058 au plus tard. Sur ce volume total, 390 milliards d'euros seront redistribués aux Etats membres via des subventions, et 360 milliards via des prêts (remboursables, donc).

Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur la nature des 100 millions accordés : subvention ou prêt? Toujours est-il que le Luxembourg ne fait pas partie des Etats qui bénéficieront d'un allègement de leur contribution au budget communautaire, au contraire des rabais accordés aux pays qui jugeaient leur apport aux finances de l'Union disproportionné par rapport à ce qu'ils reçoivent.

Ainsi, les quatre «frugaux» (Danemark, Pays-Bas, Autriche, Suède), qui ont été les plus intransigeants sur la création du fonds de relance voient leur apport nettement chuter dans le futur budget de l'UE (2021-2027). Le rabais accordé à l'Allemagne, lui, n'a pas évolué avec la négociation. Mais il se monte tout de même à 3,67 milliards d'euros.