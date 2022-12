Le sommet d'hiver de l'Union européenne ne devrait pas aborder les questions internes à l'Europe, mais se concentrer sur les relations de plus en plus tendues avec Washington.

Sommet de l'UE à Bruxelles

Bettel à Biden : «Il faut davantage d'actes d'amitié»

Diego VELAZQUEZ Le sommet d'hiver de l'Union européenne ne devrait pas aborder les questions internes à l'Europe, mais se concentrer sur les relations de plus en plus tendues avec Washington.

Pour le président du sommet européen Charles Michel, certains problèmes se sont résolus d'eux-mêmes ces derniers jours.

Le plus important d'entre eux a sans doute été le bras de fer avec le chef du gouvernement hongrois de droite nationale Viktor Orbán. Le conflit qui a impliqué Budapest, Bruxelles et de nombreux gouvernements de l'UE s'est prolongé pendant des mois, a porté atteinte à de nombreux domaines politiques et a concerné plusieurs milliards d'euros.

En résumé, il s'agissait de la chose suivante : Bruxelles refusant de transférer des milliards de l'UE à Budapest - de peur qu'ils ne soient détournés par la corruption qui y règne -, Orbán a bloqué de nombreuses décisions importantes pour lesquelles la règle de l'unanimité s'applique. Il s'agissait notamment de progrès dans la politique fiscale de l'UE et d'aides à l'Ukraine.

Le sujet avait clairement un potentiel d'épreuve de force. En règle générale, une telle dispute au sein de la famille européenne peut volontiers occuper toute une nuit de sommet et générer suffisamment de gros titres négatifs qui auraient ensuite assombri la rencontre des chefs d'État et de gouvernement jeudi à Bruxelles.

Bettel ne veut pas parler d'énergie

Mais de manière presque miraculeuse, les diplomates de l'UE sont parvenus en début de semaine à régler ce méga-litige. Les Etats membres de l'UE ont décidé de débloquer une fraction de l'argent promis et le gouvernement de Budapest, apparemment à court d'argent, a accepté en contrepartie de lever tous les vetos. Si le sommet était un festival de musique, on pourrait dire que l'affiche principale a été annulée à la dernière minute. «M. Orbán a joué au poker et s'est trompé dans ses calculs», résume le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP).

Et même d'autres pommes de discorde constantes pourraient ne jouer qu'un rôle marginal jeudi. Ainsi, il semble que les Etats membres préfèrent actuellement résoudre au niveau ministériel le litige sur l'introduction d'un plafond des prix du gaz, qui tient en haleine les sommets européens depuis le début de la crise énergétique. Les chefs d'Etat et de gouvernement doivent, selon le souhait de Bruxelles, rester en dehors des négociations actuelles des ministres de l'Energie. Mardi, un accord avait presque été trouvé à ce niveau. La semaine prochaine, Claude Turmes et ses homologues européens tenteront à nouveau leur chance. «Que chaque ministre de tutelle s'occupe de ses dossiers», a déclaré Xavier Bettel.

Monsieur Orbán a joué au poker et s'est trompé dans ses calculs. Xavier Bettel

Il semble donc que Charles Michel puisse réussir à célébrer son «sommet de l'unité», comme le disent les diplomates de l'UE, avant les fêtes de fin d'année. «Les temps sont difficiles et un tel message serait donc important», explique l'un d'eux.

Bien sûr, il y a encore des sujets qui pourraient plomber l'ambiance. Ainsi, la Bulgarie et la Roumanie sont très frustrées que la voie vers l'espace Schengen leur a été récemment barrée par Vienne et La Haye, apparemment sans raison valable. Il n'est pas exclu que ce différend s'enflamme à nouveau lors du sommet européen. Il y a aussi les accusations de corruption à l'encontre de quelques parlementaires européens, qui pourraient être abordées, estiment des sources européennes. Car bien que le scandale se limite actuellement au Parlement européen, «c'est une mauvaise publicité pour l'ensemble de l'UE», selon l'une d'entre elles.

Mais si le plan de Charles Michel fonctionne, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE pourraient arriver sans trop de frictions jusqu'au thème principal du sommet : le partenariat avec les Etats-Unis, de plus en plus perçu comme une rivalité dans de nombreux pays de l'UE. Ainsi, le Premier ministre Bettel qualifie l'«Inflation Reduction Act» de 369 milliards de dollars (350 milliards d'euros) du président américain Joe Biden, qui favorise les entreprises nord-américaines, «de pas très amical envers les entreprises de l'UE». Bettel déplore également le fait que les Etats-Unis n'offrent pas aux Européens du gaz naturel liquéfié à un prix d'ami. «Ce serait un geste de solidarité que je ne trouverais pas mauvais».

«Les Etats-Unis sont des partenaires, mais nous devons veiller à ce que l'économie européenne, déjà en difficulté, ne souffre pas en plus de la législation américaine», a déclaré le Premier ministre. «Il faut davantage d'actes d'amitié».

