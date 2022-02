La France et l'Allemagne recommandent à tous leurs ressortissants de quitter le territoire ukrainien. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a par ailleurs indiqué qu'elle suspendait ses vols vers Kiev et Odessa.

International 3 min.

Crise Ukraine-Russie

Berlin et Paris appellent à quitter l'Ukraine

La France et l'Allemagne recommandent à tous leurs ressortissants de quitter le territoire ukrainien. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a par ailleurs indiqué qu'elle suspendait ses vols vers Kiev et Odessa.

(AFP) - «Il est recommandé à tous les ressortissants français dont le séjour en Ukraine n'a pas de motif impérieux de quitter le pays», souligne la diplomatie française dans ses conseils aux voyageurs actualisés samedi. Une décision similaire avait déjà été prise par le gouvernement luxembourgeois samedi dernier.

Nouvelles attaques, un mort, accusations mutuelles Les forces armées ukrainiennes et les séparatistes prorusses se sont mutuellement accusés samedi de violations graves du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, où les dernières attaques ont fait au moins un mort, alimentant les craintes d'une invasion russe.

Jusqu'ici, le ministère des Affaires étrangères français conseillait seulement de «différer tous les déplacements en Ukraine». Les Français se trouvant «dans les oblasts [divisions administratives, ndlr] de Kharkiv, Lougansk et Donetsk» ainsi que dans la région de Dnipro, près de la Russie, sont «appelés à quitter sans délai ces zones», insiste par ailleurs le Quai d'Orsay.

En raison des «tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l'Ukraine» et de «la recrudescence des violations du cessez-le-feu» dans les zones séparatistes prorusses, il est recommandé également de «ne pas se rendre dans les zones frontalières du nord et de l'est du pays».

L'Allemagne a appelé de son côté ses ressortissants à quitter «urgemment» l'Ukraine et a mis en garde «contre tout déplacement» dans le pays. La compagnie allemande Lufthansa a parallèlement annoncé qu'elle suspendait ses vols réguliers vers Kiev et Odessa (sud) à partir de lundi, et jusqu'à la fin du mois de février.

Divergences entre compagnies aériennes

«La sécurité de nos passagers et membres d'équipage est notre priorité première», a souligné un porte-parole, précisant que des vols restaient planifiés samedi et dimanche, pour permettre aux personnes qui le souhaiteraient de quitter le pays, et que la compagnie continuerait à desservir Lviv, à l'ouest de l'Ukraine.

La diaspora ukrainienne s'inquiète d'une guerre Nicolas Zharov, président de l'association LUkraine qui regroupe la diaspora ukrainienne au Luxembourg, observe de près les tensions actuelles entre la Russie et l'Ukraine.

Air France maintient pour l'instant ses vols vers l'Ukraine, selon un porte-parole. «Le prochain vol pour Kiev est prévu demain (dimanche) à 09H40. On suit la situation de près, évidemment, mais pour l'instant le vol est maintenu», a-t-il précisé à l'AFP. Un autre vol direct est prévu mardi.

Le gouvernement ukrainien a dit samedi se «préparer à tous les scénarios possibles», alors que les Etats-Unis se disent convaincus que la Russie veut envahir l'Ukraine de façon imminente.

Le président français Emmanuel Macron doit s'entretenir dimanche à 11h00 heure de Paris (10h00 GMT) au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine pour tenter «encore d'éviter le pire», a précisé l'Elysée. Il doit aussi parler samedi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Le bouclier de l'Europe»

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté samedi son pays comme le «bouclier de l'Europe» face à la menace d'une invasion russe, au moment où Moscou a procédé à une nouvelle démonstration de force en effectuant des tirs d'essai de missiles hypersoniques, en pleine crise russo-occidentale.

Craintes d'une intervention russe en Ukraine Les craintes d'une intervention militaire russe en Ukraine se sont encore accentuées vendredi avec la multiplication des heurts entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes, un scénario de «provocations» selon les Etats-Unis.

«Depuis huit ans, l'Ukraine a été un bouclier. Depuis huit ans, l'Ukraine retient l'une des plus grandes armées au monde qui est massée à nos frontières et pas à celles» de l'UE, a lancé le dirigeant ukrainien depuis la Conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne.

S'adressant à ses alliés occidentaux, ils les a également appelés à cesser toute politique «d'apaisement» avec Moscou, accusé par Washington et Kiev d'avoir massé 150.000 soldats aux frontières orientales ukrainiennes.