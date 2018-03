Le pape émérite Benoît XVI, considéré comme un théologien hors pair, a défendu lundi la pensée théologique de son successeur François, souvent occultée en raison de sa façon très simple et concrète de parler aux fidèles.

Benoît XVI salue la formation théologique de François

(AFP) - Le pape démissionnaire, qui ne sort plus de sa résidence située dans les jardins du Vatican, s'est exprimé lundi par lettre à l'occasion de la présentation d'une collection en onze volumes intitulée «La théologie du pape François» et écrite par des théologiens internationaux de renom.

Benoît XVI y salue «cette initiative qui veut s'opposer et réagir au préjugé fou selon lequel le pape François serait seulement un homme pratique privé de formation particulière en matière de théologie ou de philosophie, tandis que je serais uniquement un théoricien de la théologie qui n'aurait pas compris grand-chose de la vie concrète d'un chrétien d'aujourd'hui».

«Un homme à la profonde formation philosophique et théologique»

«Les petits volumes montrent à raison que le pape François est un homme à la profonde formation philosophique et théologique» et «aident à voir la continuité intérieure entre les deux pontificats, malgré toutes les différences de style et de tempérament», ajoute le pape allemand, ancien professeur et auteur de nombreux ouvrages théologiques.

La collection réunie par la Librairie éditrice vaticane doit paraître prochainement en français, anglais, espagnol, polonais, portugais et roumain.

Le 28 février 2013, à l'approche de ses 86 ans, usé par huit ans d'intrigues, l'intellectuel Joseph Ratzinger était devenu le premier pape à démissionner depuis sept siècles. Elu le 13 mars suivant pour lui succéder, Jorge Bergoglio, premier pape latino-américain, passe mardi le cap de ses cinq premières années de pontificat.