Belgique: le système Francken au pilori

L’ex-secrétaire d’Etat à l’Asile et à Migration, Theo Francken, doit répondre de la gestion partiale des visas humanitaires.

Par Max Helleff

Par un hasard du calendrier, deux informations relatives à l’immigration et à ses dérives ont été relayées coup sur coup par les médias belges.

La première est venue de l’organe de contrôle des polices («Comité P») qui «déconseille» aux agents l’usage d’une arme lors de courses-poursuites avec des truands. En mai 2018, près de Mons, une balle policière perdue avait coûté la vie à la petite Mawda, une Kurde âgée de deux ans qui accompagnait ses parents lors d'un raid clandestin vers l’Angleterre.

L’autre point fort de cette actualité concerne le scandale des visas humanitaires. De fortes sommes étaient réclamées à des Syriens qui demandaient d’être accueillis en Belgique. Jusqu’à 10.000 euros par visa contre 350 euros en frais administratifs en temps normal.

Dans ces deux dossiers, on retrouve le même homme: Theo Francken, l’ ex-secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, une des personnalités les plus en vue de la N-VA nationaliste flamande.

Theo Francken n’a officiellement rien à voir dans la mort de la petite Mawda qui semble trouver ses origines dans un problème de communication entre policiers. C’est en revanche lui qui a fait de la lutte contre les transmigrants une priorité absolue en 2018. Pour l'ultra-gauche, Mawda a été «tuée par la politique de la N-VA».

Dans les faits, la responsabilité de l’ex-secrétaire d’Etat dans le scandale des visas humanitaires apparaît autrement problématique.

Car Theo Francken avait fait de ces visas un axe privilégié de l’accueil des chrétiens d’Orient en Belgique. Pour faire le tri entre les demandes fatalement nombreuses, il recourait à sept intermédiaires qui lui remettaient la liste des gens «à sauver». Six d'entre eux étaient flamands. Un septième a été désigné par la presse comme étant un ancien recteur de l’Université catholique de Louvain.

Aujourd’hui inculpé pour trafics d’êtres humains et corruption, Melican Kucam était l’un des intermédiaires flamands. Cet ex-conseiller communal N-VA de Malines était membre de la communauté assyrienne, laquelle réunit les chrétiens de Syrie et d’Irak. C’était aussi un proche de Theo Francken. Fort de cette position, Kucam aurait vendu chèrement son intercession dans l’obtention de visas humanitaires. D’autres ont peut-être joué le même jeu dangereux. 600 dossiers sont suspects.

Cela ne fait pas de Theo Francken un coupable. Mais peut-être un responsable. Il semble en effet qu’il ait été mis au courant des malversations liées aux visas humanitaires alors qu’il était encore en poste. En octobre dernier ainsi, la communauté syriaque avait déjà envoyé une lettre à des parlementaires belges et européens pour dénoncer ce business louche. Le courrier était passé inaperçu.

Le scandale est énorme. Au point que certains éditorialistes émettent l’idée que la N-VA a préféré saborder le gouvernement Michel avant que l'affaire ne lui éclate à la figure et ne plombe sa campagne électorale. L’opposition des nationalistes flamands au Pacte de l’ONU pour la Migration n’aurait été qu’un prétexte.

Mardi, les députés belges réunis en commission ont procédé aux premières auditions pour tenter de comprendre quelle fut l’ampleur de ce trafic et pointer les responsabilités. Tout semble indiquer que l’accueil des chrétiens d’Orient dépendait du bon vouloir de Theo Francken et de ses intermédiaires. Une sorte de « fait du prince » qui cadre mal avec la « gestion stricte mais 100% légale » qu’a prétendu défendre la N-VA tout au long de la législature qui s’achève.

