Bayer verse près de 9 milliards d'euros d'indemnités

Anne-Sophie de Nanteuil Le groupe allemand a annoncé mercredi un accord d'indemnisation avec des plaignants américains qui imputent au Roundup, désherbant controversé, le cancer dont ils souffrent.

Cela ressemblait au combat de David contre Goliath. Et c'est encore David qui a gagné... Bayer a annoncé mercredi avoir négocié un accord avec les quelque 100.000 plaignants US avec qui il était en procès dans l’affaire du glyphosate, un herbicide commercialisé par sa filiale Monsanto sous le nom de Roundup. Le groupe agrochimique et pharmaceutique allemand s’est en effet engagé à verser entre 10,1 milliards et 10,9 milliards de dollars (soit entre 8,9 et 9,6 milliards d’euros) en échange de l’abandon des poursuites.

Pour le groupe, cet accord représente la fin d’un feuilleton judiciaire qui ternit sa crédibilité et son image depuis deux ans. Toutefois, celui-ci ne prévoit une solution que pour 75% des plaintes liées au Roundup. Selon Bayer, les 25% restants seraient réglés dans les mois prochains.

Responsabilité non reconnue

Quant aux éventuels litiges à venir, ils seront quant à eux désormais encadrés. Du moins, si le dispositif est validé par un juge. Le groupe allemand souhaite ainsi faire appel à un comité scientifique indépendant qui déterminera de manière transparente les liens entre le glyphosate et le lymphome non hodgkinien. Autrement dit, si le désherbant peut ou non provoquer un cancer. Ses conclusions serviront alors de base au règlement de compensations pour les futurs plaignants.

Car s’il veut mettre fin aux poursuites, Bayer ne reconnaît en aucun cas une faute. Et bien au contraire. Le groupe agrochimique et pharmaceutique réaffirme que l'exposition au glyphosate serait sans danger pour la santé. S'il a déjà été condamné aux Etats-Unis dans trois procès, ces derniers sont renvoyés en appel et le groupe n'entend pas abandonner la partie. En attendant, le groupe continuera à commercialiser le Roundup. Du moins pour quelques mois au Luxembourg, où le désherbant controversé sera totalement interdit à partir du 31 décembre 2020.

