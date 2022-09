Le ministre de la Défense François Bausch a indiqué dans un communiqué que le montant des livraisons d'armes effectuées par le Luxembourg à l'Ukraine s'élevait 66 millions d'euros.

Livraisons d'armes

Bausch détaille l'aide apportée à l'Ukraine

En déplacement en Norvège lundi, le ministre de la Défense François Bausch a fait le point avec son homologue Bjørn Arild Gram concernant la guerre en Ukraine. À cette occasion, le vice-Premier ministre luxembourgeois a indiqué que le Luxembourg avait à ce jour «livré des armes et de l'équipement militaire d’une valeur de 66 millions d'euros». Cet investissement équivaut à 15% du budget annuel de la défense luxembourgeoise, a précisé François Bausch.

On fait le point sur le matériel militaire envoyé en Ukraine Dans les jours qui ont suivi l'invasion russe sur le territoire ukrainien, le ministre de la Défense, François Bausch (déi Gréng), avait annoncé qu'un soutien matériel serait apporté à l'Ukraine.

En juillet, l'homme d'État avait listé le soutien matériel apporté à l'Ukraine depuis le début du conflit. Le Grand-Duché a notamment expédié et livré 102 missiles antichars de type NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) à l'armée ukrainienne, ainsi que 15 tentes militaires ou encore sept véhicules 4x4 de type Jeep Wrangler. Par ailleurs, 22.400 masques à gaz accompagnés de 44.800 filtres et 5.000 gilets pare-balles catégorie 4 ont été livrés aux combattants ukrainiens.

Notons que ce jeudi à Ramstein en Allemagne est organisée pour la deuxième fois la Ukraine Defense Contact Group sur initiative du secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin.

