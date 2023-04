Le nationaliste flamand était selon toute vraisemblance dans la ligne de mire d’une bande de terroristes présumés.

International 3 min.

Terrorisme

Bart De Wever, une «cible de haut niveau»

Max HELLEFF Le nationaliste flamand était selon toute vraisemblance dans la ligne de mire d’une bande de terroristes présumés.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)



Bart De Wever, l’homme politique le plus en vue de Belgique, était-il la cible désignée d’un prochain attentat terroriste? L’hypothèse est avancée très sérieusement par le parquet d’Anvers au lendemain d’une série d’arrestations qui ont visé deux groupes de terroristes présumés.

L'ombre d'un autre terrorisme sur le procès des attentats de Bruxelles Les victimes ont livré les derniers témoignages avant deux semaines cruciales durant lesquelles les accusés seront interrogés.

Lundi, la chambre du conseil d’Anvers a prolongé le mandat d’arrêt de quatre individus interpellés la semaine dernière. Ils auraient eu l’intention d’attaquer des commissariats de police, ainsi que Bart De Wever, le bourgmestre de la ville portuaire qui est aussi le président de la N-VA nationaliste flamande.

Il s’agit de trois hommes, respectivement âgés de 20, 35 et 19 ans. Les deux premiers viennent de la région d’Anvers, le troisième est d’origine kosovare et issu d’Eupen. Dans le passé, ce dernier aurait projeté de s’en prendre à des policiers. Une jeune femme de 23 ans achève de former le quatuor. Elle vient de Molenbeek-Saint-Jean, commune tristement célèbre pour avoir vu grandir plusieurs des terroristes des attentats parisiens et bruxellois.

Un cinquième individu, âgé de 20 ans et habitant Deurne, a été libéré sous conditions après son interpellation. Son avocat a déclaré qu’il s’était «laissé influencer par les discours salafistes et djihadistes sur internet». «Timide, poli, mais aussi très influençable (…) il est entré en contact avec les mauvaises personnes, sur de mauvais canaux », a-t-il ajouté, affirmant que son client « n’a jamais vu de près un imam ».

Une arme démilitarisée et inutilisable à ce stade a été saisie ainsi que deux Airsoft Guns, des répliques d’arme à feu utilisant de l’air comprimé.

Des contacts possibles entre deux groupes

La question centrale est désormais de savoir si cette bande était en relation avec trois autres personnes interpellées récemment en marge de perquisitions à Zaventem, Molenbeek et Schaerbeek. Les enquêteurs avancent des contacts entre les deux groupes et la possibilité d’un projet d'attentat.

En fin de semaine dernière, le parquet fédéral qui est compétent pour les faits de terrorisme a tenu à préciser que, si le nom de Bart De Wever est apparu dans l’enquête anversoise, «il n’était pas question d’un jour ou d’une heure établis pour commettre l’attentat. Cela n’était pas encore si concret».

Selon le quotidien Gazet van Antwerpen, l’interdiction du port de tout signe convictionnel pour le personnel communal anversois en contact avec la population aurait motivé un tel projet dans le chef des personnes arrêtées.

Un méga-procès de la drogue s'ouvre à Liège Jos Leijdekkers, le principal accusé, reste introuvable à ce jour.

La presse belge rappelle par ailleurs que ce n’est pas la première fois que Bart De Wever fait l’objet de menaces.

Des menaces venant de milieux potentiellement terroristes, d’abord. En 2015, le leader de la N-VA avait ainsi reçu une protection policière. Son domicile avait été cerné de caméras de surveillance. Ce week-end encore, les autorités flamandes se sont émues du fait que trop de radicalisés suspects d’accointance avec le terrorisme restent en liberté moyennant le port d’un bracelet électronique, alors que le «robinet de la radicalisation» est ouvert en ligne. La ministre Zuhal Demir (N-VA) évoque une dizaine de cas de détenus sous bracelet «qui pourraient être motivés par les récents projets d’attentats».

Il faut y ajouter les menaces proférées par le milieu de la drogue. En 2021 notamment, des narcotrafiquants avaient voulu s’en prendre à des «cibles de haut niveau», parmi lesquelles figurait en toute hypothèse Bart De Wever.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une forte explosion a touché une vingtaine d’habitations anversoises. La police suspecte une fois encore le milieu de la drogue de régler ainsi ses comptes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.