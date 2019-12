Le nationaliste flamand n’a plus d’autre choix que de tenter de court-circuiter le socialiste francophone Paul Magnette et sa coalition «arc-en-ciel».

Bart De Wever s’échauffe en coulisses

De notre correspondant Max Hellef (Bruxelles) - Officiellement, la mission qu’a reçue Paul Magnette consiste à recueillir des informations destinées à préparer la formation du futur gouvernement belge. Dans la réalité, tout laisse à penser que le président du PS a bien l’intention de jeter lui-même les bases d’une coalition qui réunirait les socialistes, les libéraux et les écologistes («l’arc-en-ciel»).



Le grand marchandage qui a commencé chez les libéraux flamands en témoigne. S’ils sont toujours divisés quant à l’opportunité de suivre Paul Magnette, les «bleus» sont loin de lui fermer la porte. Bien sûr, ils exigent qu'aucune décision du gouvernement Michel - auquel ils ont participé pendant quatre ans - ne soit annulée. Et pour le reste, ils font monter les enchères.

On sait que Magnette a revu ses propositions pour leur plaire. Moins de social, moins d’écologie et davantage de réalisme économique. Mais encore? Dans les colonnes du Tijd, un libéral donne le ton en paraphrasant le film «Le Parrain»: «C'est à Paul Magnette de nous faire un sacrifice que nous ne pouvons pas refuser».

Ce «sacrifice», Paul Magnette a encore une semaine pour le faire sur l’autel du libéralisme. Au-delà du 9 décembre, il devra sans doute passer la main au leader de la N-VA nationaliste flamande Bart De Wever.

Paul Magnette pousse donc les feux. Samedi dernier, une réunion secrète a eu lieu entre socialistes, libéraux et écologistes du nord et du sud du pays. Dévoilée par la presse, la nouvelle a rendu furieux les chrétiens-démocrates et les nationalistes flamands qui n’avaient pas été invités. Riposte du leader écologiste Jean-Marc Nollet: «Il est quand même normal que des responsables politiques qui veulent trouver des solutions pour donner un avenir à la Belgique se retrouvent autour d’une table de réunion et/ou aient entre eux des contacts divers et variés pour sortir de l’impasse, non?»

«Prêt à prendre l’initiative»

Bart De Wever peste: «Paul Magnette s’est autoproclamé formateur et les partis de l’arc-en-ciel l’ont suivi. Étant donné les exécrables propositions du PS dans les matières socio-économiques et en termes de migration, il me paraît étrange que les libéraux aient embrayé aussi rapidement.»

Les libéraux de l’Open-VLD, il faut le rappeler, gouvernent la Flandre avec la N-VA. D’où le ressentiment de Bart De Wever: «Visiblement, l’Open VLD envisage de faire payer des milliards aux Flamands, de mettre sous pression l’emploi et les entreprises et d’ouvrir le robinet de l’immigration. On a du mal à croire que la base de ce parti suivra sans réagir cette folie qui ne représente qu’un Flamand sur trois, donc une minorité dans la Région qui paie la majeure partie de l’addition.»

Bart De Wever l’assure: il est «prêt à prendre l’initiative pour donner forme à la politique dont la Belgique a besoin». Le président de la N-VA peut compter sur l’aide des chrétiens-démocrates flamands pour y parvenir. Le ministre sortant de la Justice, Koen Geens (CD&V) est devenu son meilleur avocat. «J’aimerais convaincre les francophones que la N-VA est aussi incontournable pour les partis flamands que le PS pour les partis francophones. C’est une question de viabilité du pays à long terme», a-t-il affirmé sur RTL-TVi.

Mais d’ici que Bart De Wever prenne les commandes, Paul Magnette aura sans doute réussi à boucler une série de compromis entre les partis de l’arc-en-ciel qui pèseront lourd dans les négociations futures. La partie est loin d ‘être terminée.