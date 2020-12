En prenant ses distances avec l’extrême droite belge, le président de la N-VA se repositionne dans la course au pouvoir. Lissant son image et soignant ses alliances.

Bart De Wever prépare la reconquête

Max HELLEFF En prenant ses distances avec l’extrême droite belge, le président de la N-VA se repositionne dans la course au pouvoir. Lissant son image et soignant ses alliances.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Il n’y aura pas d’union sacrée entre la N-VA et le Vlaams Belang, entre les nationalistes flamands modérés et leurs cousins ultras. Bart De Wever l’assure auprès de plusieurs médias du nord du pays. «Si je dois choisir entre cesser la politique et (m’associer au Vlaams Belang), j’arrête immédiatement, déclare-t-il dans les colonnes de l’hebdomadaire Humo.



L’histoire retiendra que ces mots ont été prononcés quelques semaines après que Bart De Wever a été reconduit pour la sixième fois à la tête de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Les militants se sont prononcés à 96,8% en faveur du leader historique du parti, seul candidat à sa succession. Ceux qui avaient préconisé par le passé un rapprochement avec l’extrême droite, tel l’ex-secrétaire d’Etat Theo Francken, sont restés à l’écart.

Bart De Wever, qui a cherché à cannibaliser l’extrême droite pendant de longues années, préfère désormais la tenir ostensiblement à distance. A priori, les nationalistes de tout poil auraient intérêt à s’unir dans l’opposition pour tailler des croupières à la Vivaldi du Premier ministre Alexander De Croo. Mais De Wever a trop à perdre dans une telle partie : ne s’est-il pas fourvoyé aux yeux d'une partie de son électorat en acceptant de gouverner au fédéral avec des francophones alors que le Vlaams Belang restait sur son axe nationaliste pur et dur ?

Bart De Wever doit reconquérir le terrain perdu. Aux élections de mai 2014, la N-VA avait littéralement explosé les compteurs en dépassant la barre des 30% de voix, siphonnant l’électorat du Vlaams Belang. Loin des saluts fascistes, l'Anversois et son parti représentaient ce nationalisme flamand cultivé mais intransigeant qui avait une chance d’être admis à participer un jour au pouvoir. Ce qui fut bien le cas entre 2014 et 2018.

Menus compromis

Mais aujourd’hui, les sondages font du Vlaams Belang le premier parti du pays, loin devant la N-VA. Pour retrouver ses électeurs passés dans le camp d’en face, l’extrême droite flamande s’est modernisée. Les vieux de la vieille – dont certains ont été condamnés pour racisme – ont été mis au rancart. C’est un diplômé en marketing de 34 ans, Tom Van Grieken, qui tient désormais les rênes du parti et lui donne une large visibilité sur les réseaux sociaux.

Le Vlaams Belang s’est découvert au passage une fibre sociale. Sa victoire lors des élections du 26 mai 2019 lui a permis de distendre le cordon sanitaire qui lui barrait l’accès du pouvoir. Le Belang ne gouverne toujours pas, c’est entendu, mais il tient tout de même le perchoir de la commission Intérieur de la Chambre. Et Tom Van Grieken a été reçu par le roi au lendemain des dernières législatives. Du jamais-vu.

Autant dire que Bart De Wever va avoir fort à faire pour remonter le courant. A la Chambre, on a pu assister ces derniers mois à de menus compromis entre le Belang et la N-VA. Sur le terrain, c’est différent. A Ninove (Flandre orientale), le refus de la N-VA de s’associer à la liste Forza Vlaanderen (associée au Vlaams Belang) a envoyé celle-ci sur les bancs de l’opposition, bien qu’elle ait emporté 40% des suffrages. Le cordon sanitaire a tenu bon.

En tenant l’extrême droite à distance, Bart De Wever entend rester dans la cour des grands, un chef de parti fréquentable, que l’on courtise ou réfute lorsque vient le moment de nouer coalition. Non un pestiféré.

C’est un choix raisonnable. Mais c’est aussi un non-choix puisque le covid ne laisse en ce moment aucune latitude à l’Anversois pour les thèmes nationalistes et les coups de gueule qu’il affectionne tant.

