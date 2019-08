Le prochain gouvernement flamand devrait réunir nationalistes, libéraux et chrétiens-démocrates, laissant l’extrême droite à son isolement.

Bart De Wever avance à petits pas

Max HELLEFF (Bruxelles) C’est un peu l’Arlésienne. Chaque jour qui passe, des échos venus du nord de la Belgique annoncent l’imminence de la formation d’un gouvernement flamand. A tort, puisque jusqu’ici l’attente reste de mise.



Un homme peine à terminer son grand œuvre: Bart De Wever. Le nationaliste flamand doit trancher un véritable nœud gordien. Une coalition classique ou une alliance tonitruante avec le Vlaams Belang? Telle est la question.

Les paramètres de la négociation sont connus. Si De Wever dit oui à l’extrême droite, il se montre à l’écoute de ces Flamands qui ont fait de la N-VA et du Vlaams Belang les premier et second partis du nord du pays, le 26 mai dernier.

Parallèlement, il s’interdit de revenir au fédéral, aucun parti francophone n’acceptant d’embarquer avec l’homme qui aurait ainsi brisé le cordon sanitaire isolant les extrémistes.

Si De Wever dit au contraire non à l’extrême droite, il risque de se couper pour longtemps de l’électorat ultra qui juge, aujourd’hui, la N-VA trop molle, incapable de mener à bien son programme séparatiste.



Une seconde «suédoise»

A ceux-là, le débat sur le confédéralisme que ressassent Bart De Wever et ses proches apparaît souvent comme une inutile digression.

Le temps des atermoiements serait toutefois terminé. Selon le quotidien Het Laatste Nieuws, Bart De Wever et la N-VA vont former une seconde «suédoise» avec les chrétiens-démocrates du CD&V et les libéraux de l’Open Vld pour gouverner la Flandre. Suédoise, rappelons-le, parce que les couleurs attitrées de ces partis sont celles qui composent le drapeau suédois.

Choix de la morale

Exit donc les socialistes du SP.A un moment pressentis comme partenaires.

Si l’information est confirmée, Bart De Wever aura fait le choix de la morale en laissant l’extrême droite à sa solitude. Il se sera par la même occasion positionné pour remettre la N-VA au cœur de la négociation fédérale, aujourd’hui complètement bloquée.

Il restera le plus difficile à faire : convaincre des partis francophones de le suivre, le seul Mouvement réformateur de Charles Michel ne suffisant plus cette fois à faire l’appoint. La tâche paraît impossible, à moins d’amener les socialistes d’Elio Di Rupo à la table de négociations.

L’heure des renoncements semble à nouveau venue pour Bart De Wever. Ces derniers mois, on le voyait ministre-président, aux commandes de la Flandre à laquelle ce républicain promet une autonomie XXL depuis dix ans, quitte à profondément réformer les institutions belges au terme d’un marchandage permanent.

Désormais, ce rôle reviendrait à une autre pointure de la N-VA, l’ex-ministre de l’Intérieur Jan Jambon. «Comme prévu depuis le début en coulisses», précise Het Laatste Nieuws.

La Flandre veut un Flamand

La formation d’un gouvernement flamand aura fatalement une influence au niveau fédéral, où la piste d’une alliance avec le PS francophone reste évoquée. On voit toutefois mal comment celui-ci pourrait s’allier avec la N-VA, a fortiori si Bart De Wever est dans le jeu.

La Flandre exige en effet que le prochain Premier ministre soit un Flamand, et non plus un francophone comme ce fut le cas depuis 2011 avec Elio Di Rupo et Charles Michel. En théorie, ce rôle revient à Bart De Wever, en tant que leader du premier parti du pays.

Dans les faits, le 16, rue de la Loi risque bien de lui passer sous le nez. Mais « à cœur vaillant, rien d'impossible » - Nil volentibus arduum – comme aime à le répéter (en latin) le nationaliste flamand le plus cultivé du pays.