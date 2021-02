La société "luxembourgeoise" pointée du doigt dans la livraison de masques potentiellement nocifs pour la santé prend acte du choix du ministère de la Santé belge. Elle se dit prête à collaborer à une enquête.

International 2 min.

Avrox réagit à la décision des autorités belges

Patrick JACQUEMOT La société "luxembourgeoise" pointée du doigt dans la livraison de masques potentiellement nocifs pour la santé prend acte du choix du ministère de la Santé belge. Elle se dit prête à collaborer à une enquête.

Les 15 millions de masques livrés par Avrox à la Défense belge respectent-ils toutes les réglementations nationales et européennes? Oui, et même «scrupuleusement» assure la société qui les a fournis au gouvernement belge, l'été dernier. Elle vient d'en faire part, dans un communiqué publié quelques heures après que le ministre fédéral de la Santé a recommandé de ne plus utiliser ou commercialiser lesdites protections buccales.

Les masques Avrox retirés du marché en Belgique Le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, recommande que les protections fournies par la firme "luxembourgeoise" Avrox ne soient plus distribuées, ni portées.

Par le biais de son agence de communication, la société répond ainsi au choix du ministre Frank Vandenbroucke , et dit «attendre avec impatience les études supplémentaires demandées au Conseil supérieur de la Santé et Sciensano». Ces organismes avaient mis en alerte sur les risques pour la santé de porter les masques tissu en question, sous prétexte qu'il s'en dégageaient des nanoparticules d’argent et/ou de dioxyde de titane, potentiellement nuisibles à la santé.

Sciensano, par mesure de précaution, invitait donc à ne plus employer les masques Avrox. Notant cependant, «les résultats actuels ne permettent pas d’estimer si ces nanoparticules sont effectivement libérées des masques et dans quelle mesure les utilisateurs y sont exposés». Doute sur lequel Avrox appuie sa défense, ce jeudi. "La méthodologie est encore en plein développement en collaboration avec VITO. Les résultats ne seront cependant pas disponibles à court terme, car nous nous trouvons sur un terrain scientifique encore inconnu", signalaient même les scientifiques.

Il est demandé à la population de ne plus utilisez les #masques Avrox par les autorités fédérales le temps de l'analyse.



Le tissu avec lequel ils sont fabriqués contiendrait des agents toxiques. #Huy #Liège #Verviers #Waremme #coronavirus #COVIDー19 — Principauté de Liége (@princeliege) February 25, 2021

La firme se dite prête à collaborer aux nouvelles phases de l'étude. Et de s'étonner toutefois que les masques d’Avrox «soient les seuls concernés par cette étude et par la décision du gouvernement, alors qu’une multitude d’autres masques buccaux produits en Europe et partout dans le monde (avec les mêmes composants), qui ont parfois été distribués par des autorités locales, ou qui sont encore toujours vendus dans des commerces et des pharmacies en Belgique, ne le soient pas».

Avrox à nouveau sur le gril Après avoir été la cible d'une information judiciaire en fin de semaine dernière, la société luxembourgeoise est accusée à présent d'avoir fourni un mauvais guide d'utilisation du matériel et d'afficher le mauvais logo sur les masques fournis à la Belgique. «Une erreur technique», se défend l'entreprise.

Avrox, ayant agi en tant qu'importateur pour répondre au marché passé par le ministère de la Défense belge, dit s'être ravitaillé «auprès de fournisseurs fabricants qui ont produit des dizaines de millions de masques buccaux similaires à celui livré en Belgique». A en croire la notice fournie avec les masques, il s'agissait de Dong Xuan, producteur établi au Vietnam.

Ces produits n'ont a priori fait l'objet de pareil imbroglio nulle part ailleurs. Mais produits dont la qualité avait déjà fait débat en pleine crise covid...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.