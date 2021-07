Les trois géants emboîtent le pas à Joe Biden. Le président américain a notifié aux quatre millions d'agents fédéraux l'obligation de venir travailler soit vaccinés, soit testés et masqués.

Aux Etats-Unis

Uber, Google, Facebook imposent le vaccin à leurs employés

Les trois géants emboîtent le pas à Joe Biden. Le président américain a notifié aux quatre millions d'agents fédéraux l'obligation de venir travailler soit vaccinés, soit testés et masqués.

(AFP) - Après Google et Facebook, au tour d'un autre géant californien, Uber, de rendre la vaccination obligatoire pour ses employés aux Etats-Unis. Un choix annoncé alors que le variant Delta fait de nouveau flamber les cas de covid-19 aux USA. Par ailleurs, le retour au bureau des employés, au niveau mondial, est repoussé à fin octobre, rapporte Business Insider.

Les frontaliers réactifs à l'ouverture de la vaccination En trois semaines, pas moins de 1.515 salariés belges, français ou allemands ont choisi de recevoir une injection anti-covid au Luxembourg.

Google et Facebook avaient fait mercredi des annonces similaires, affirmant qu'ils exigeraient de tous leurs employés amenés à se rendre dans leurs locaux qu'ils soient vaccinés, après une vague d'annonces similaires d'organismes publics aux Etats-Unis.

Le président Joe Biden a, lui, présenté une série de mesures pour doper la vaccination aux Etats-Unis, parmi lesquelles l'obligation pour des millions d'employés fédéraux soit d'être vaccinés, soit de se plier à une série de contraintes. Exigences comme l'obligation de porter le masque en continu et de se soumettre à des tests réguliers, une ou deux fois par semaine. Une mesure qui concernera, excusez du peu, 4 millions de personnes, dont 2 millions de civils. Les Etats de Californie et New York ont eux aussi fait ce choix pour leurs fonctionnaires.

A peine la moitié de la population américaine (49,3%) est vaccinée. L'agence fédérale de santé publique des Etats-Unis estimant à 57,7% la part des plus de 12 ans ayant fait l'objet d'une vaccination anti-covid.