Autriche: sports d'hiver perturbés... par la neige

De plus en plus d'endroits ne sont plus accessibles en raison du risque très élevé d'avalanches - y compris la ville de Galtür au Tyrol. Les stations de ski de Lech, Zürs et Stuben dans le Vorarlberg et l'Obertauern à Salzbourg n'étaient également plus accessibles le mercredi.

Expa/Jfk/APA/dpa