Le roi Philippe a officiellement relevé lundi Didier Reynders et Johan Vande Lanotte de leur mission d’informateurs pour la formation d’une nouvelle majorité fédérale en Belgique. Il incombe à présent au PS et à la N-VA de travailler ensemble pour parvenir à une solution.

«Au PS et à la N-VA de former un gouvernement»

Au cours d'une conférence de presse donnée lundi en fin d'après-midi au palais d'Egmont, les deux informateurs royaux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) ont déclaré qu'«il incombe maintenant aux deux partis les plus grands de leur communauté, le PS et la N-VA, de travailler ensemble de manière intensive afin de trouver les convergences qui permettront d’entamer la formation d’un gouvernement fédéral.»

Un peu plus tôt, le roi Philippe les avait relevés de leur mission d’informateurs pour la formation d’une nouvelle majorité fédérale après la présentation de leur rapport final.

En mission depuis le 30 mai

«Le roi a mis fin à leur mission et a exprimé son appréciation pour leurs efforts et pour le travail réalisé au cours des mois écoulés. Le roi tient sa décision en suspens quant à la poursuite de la formation gouvernementale», précise un communiqué du palais.



Rappelons que Didier Reynders et Johan Vande Lanotte avaient été chargés le 30 mai «d’une mission d’information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral».

Quatre mois plus tard, après la formation des gouvernements régionaux et communautaires, le roi entend se donner un peu de temps avant d’ouvrir une nouvelle phase dans le lent processus de formation d’un nouveau gouvernement fédéral.

Six partis sont toujours en lice dans le schéma actuel: le PS, la N-VA, le MR, le CD&V, l’Open Vld et le sp.a.