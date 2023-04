Krayem, Abrini et Abdeslam ont en commun d'avoir renoncé au dernier moment à se sacrifier pour la cause qu'ils défendaient.

Au procès de Bruxelles, la parole est aux kamikazes ratés

Max HELLEFF Krayem, Abrini et Abdeslam ont en commun d'avoir renoncé au dernier moment à se sacrifier pour la cause qu'ils défendaient.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

Deux acteurs-clés des attentats de Bruxelles étaient attendus cette semaine avec impatience devant la cour d'assises de Bruxelles.

Le premier a laissé les magistrats et les jurés sans réponse à leurs questions. Osama Krayem, le porteur de bombe qui avait décidé de tourner les talons peu avant l'explosion de la station de métro Maelbeek, a opté pour le silence.

Il a demandé d'emblée à retourner au cellulaire, refusant ainsi de s'expliquer sur ses motivations, ainsi que sur la préparation et le modus operandi de l'attentat survenu le 22 mars 2016 à 9h11. Seize morts devaient être dénombrés dans la rame de métro déchiquetée par la bombe de Khalid El Bakhraoui.

Le second s'est montré autrement volubile. Mais Mohamed Abrini, l'«homme au chapeau» de Brussels Airport, n'a pas changé d'un iota son système de défense. A l'entendre, il n'a pas eu d'autre choix que de suivre Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui dans leur randonnée mortelle. Il a tout fait pour leur montrer qu'il était «déterminé», dit-il, alors qu'il n'a «jamais eu l'intention» de se faire exploser.

Il raconte également comment, au petit matin du 22 mars 2016, le trio a appelé un taxi depuis l'appartement de la rue Max Roos où il se terrait. Et comment, à chaque soubresaut de la voiture, il a craint que les bombes particulièrement instables n'explosent.

À l'aéroport, une photo désormais célèbre empruntée aux caméras de surveillance a capté cet instant-clé du terrorisme islamiste. Trois hommes, côte à côte, poussent leurs bombes sur des trolleys. L'un d'eux porte un chapeau mou et des lunettes: c'est Abrini qui craint d'être reconnu a posteriori. Il veut vivre. Les autres avancent visage découvert: ils savent qu'ils vont à la mort. Un premier blast embrase quelques minutes plus tard le hall des départs de Zaventem. Puis un second. Ici aussi, seize personnes ne survivront pas.

Mais Abrini ne fait pas partie des kamikazes dont on retrouvera les restes. Au dernier moment, il a décidé de faire demi-tour, lui qui devait pourtant actionner la première bombe. «La première chose que je vois, explique-t-il, ce sont des femmes et des enfants. Je fais demi-tour direct et je leur dis ''je ne fais pas ça''». Après la première explosion, il se met à couvert. Il ne neutralise pas son propre engin explosif. «Je pense que ça aurait été très dangereux, le bouton-poussoir était au fond du sac, il fallait bouger les fils... Juste pousser le chariot contre le pilastre était dangereux.»

On connaît la suite. Mohamed Abrini prend ses jambes à son cou. Il disparaît dans la confusion provoquée par l'explosion des bombes. Il sera arrêté quinze jours plus tard, à Anderlecht.

Bruxelles, un second choix pour les terroristes

Sept ans après, son témoignage n'apporte que peu de nouveaux détails. Il précise cependant que le sac à dos d'Ibrahim El Bakraoui contenait une seconde charge de vingt kilos de TATP. Il confirme que frapper Bruxelles n'a été en quelque sorte qu'un second choix dans le chef des terroristes.

La vraie cible, c'était à nouveau la France, au mois de juin, avant l'Euro de football. Il redit à la présidente de la cour qu'elle n'est «pas apte» à juger cette affaire. «Comment vous voulez juger une affaire où des chefs d'État, dont ceux de l'État islamique, ont décidé quelque chose, et au milieu il y a nous?», avait-il déjà précédemment objecté.

Mohamed Abrini, un homme emporté tel un fétu de paille par la violence torrentielle de la géopolitique? Sa défense n'a pas changé. On se souvient que, dans une intervention précédente, il avait dit vouloir surtout... se marier. El Bakraoui et Laachraoui ne sont plus là pour contrer ses déclarations.

Le système de défense de Salah Abdeslam n'a pas davantage changé. Il réitère ses affirmations: son histoire personnelle est liée aux attentats qui ont fait 130 morts à Paris, le 13 novembre 2015. Ce jour-là, il a refusé lui aussi de se sacrifier. Aujourd'hui, il estime qu'on lui fait un mauvais procès. Il n'a rien à voir, dit-il en substance, dans les attentats de Bruxelles survenus plusieurs jours après son arrestation à Molenbeek.

«J'ai un peu perdu le fil. Je ne comprends pas comment la période infractionnelle a été divisée. Pourquoi deux ou trois périodes? Aurais-je droit à trois procès? J'ai été condamné à Paris», a martelé Abdeslam. Il ajoute: «Je ne reviens pas (à Bruxelles, au lendemain des attentats parisiens) pour participer à quoi que ce soit. On ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits (…) Mais, par un jeu pervers, en jouant avec les lois et en divisant la période infractionnelle, cela arrive.»

