Les prix à la consommation au Portugal ont continué de progresser en mars, avec une hausse de 5,3% sur un an, contre 4,2% le mois précédent, a annoncé mardi l'Institut national des statistiques (Ine).

Du jamais-vu depuis 1994

Au Portugal, les prix ont augmenté de 5,3% en mars

(AFP) - Le Portugal enregistre une nouvelle hausse de ses prix à la consommation en mars. Selon l'Ine, l'inflation observée sur le mois est la plus forte depuis juin 1994. Sur un an, les prix enregistrent une hausse de 5,3%, soit 1,1% de plus que lors du mois précédent.

L'inflation à un nouveau record en Europe L'inflation dans la zone euro a pulvérisé un nouveau record en mars, à 7,5% sur un an, alimentée par la guerre en Ukraine qui fait flamber les tarifs de l'énergie, mais aussi ceux de l'alimentation.

Cette augmentation des prix s'explique notamment par l'importante hausse des prix des produits énergétiques (+19,8%), la plus élevée depuis février 1991, détaille l'Ine dans un communiqué.

En variation mensuelle, les prix ont progressé de 2,5% en mars contre 0,4% en février.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a bondi en mars de 5,5% en glissement annuel, contre 4,4% en février, une hausse record au Portugal depuis la création de cet indicateur en 1996.