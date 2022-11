Au moins 3 morts et 23 blessés dans un attentat suicide

Afghanistan: les autorités pointent l'EI 33 morts dans un attentat-suicide

L'organisation Etat islamique (EI) a perpétré un attentat-suicide fatal à plus de 30 personnes samedi dans l'est de l'Afghanistan, ont affirmé les autorités locales dans ce qui pourrait être la première attaque d'envergure de ce groupe jihadiste dans une région considérée comme le berceau historique des talibans et d'Al-Qaïda.