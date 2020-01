Ce mercredi, s'ouvre à Nuremberg le plus gros salon de jeux et de jouets au monde. La Spielwarenmesse International Toy Fair fermera ses portes le 2 février. D'ici là, les professionnels de la branche découvriront les toutes dernières nouveautés.

Au bonheur des petits et des grands enfants

Jean-François COLIN Ce mercredi, s'ouvre à Nuremberg le plus gros salon de jeux et de jouets au monde. La Spielwarenmesse International Toy Fair fermera ses portes le 2 février. D'ici là, les professionnels de la branche découvriront les toutes dernières nouveautés.

Il a lieu chaque année fin janvier-début février et est réservé exclusivement aux professionnels de la branche du jouet, aux représentants de la presse ainsi qu’aux sociétés invitées. Le Salon international des jouets réunit de mercredi à dimanche à Nuremberg 2.850 exposants issus de 60 pays, venus présenter leurs nouveautés à 79.000 grossistes et acheteurs. L’organisateur du salon est la «Spielwarenmesse eG», un prestataire de service en marketing et organisation de salons spécialisés dans le jouet.

12 Le Salon international des jouets et jeux réunit de mercredi à dimanche à Nuremberg 2.850 exposants issus de 60 pays Photo: AFP

Le Salon international des jouets et jeux réunit de mercredi à dimanche à Nuremberg 2.850 exposants issus de 60 pays Photo: AFP

Chaque année, les nouveautés du Salon sont récompensées par le «ToyAward». Les produits nominés se distinguent par leur degré d’innovation, leur concept ainsi que par leur créativité et l’idée même du jeu. Un jury composé de représentants de la branche détermine les gagnants dans cinq catégories: premier âge, préscolaire, scolaire, adolescence et famille.

Le dernier jour du Salon, est organisée la «Global Toy Conference». Ce Congrès international du jouet traite du futur de l’industrie et du commerce du jouet autour de divers thèmes, tels que le développement durable, la sécurité des produits, le marketing on-line ou le succès de la vente par Internet.