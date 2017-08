(AFP) – Plus d'un an après l'attaque, 700 pompiers des Alpes-Maritimes ont été décorés mercredi pour leur intervention le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, à Nice, après l'attentat qui avait fait 86 morts.

La cérémonie de remise de médailles de la sécurité intérieure, de médailles pour actes de courage et de dévouement et de lettres de félicitations s'est déroulée dans les jardins du conseil départemental à Nice en présence des familles de pompiers, des élus et des autorités.

«C'est une journée importante pour nous, car après l'hommage national le 14 juillet dernier, ces médailles sont le signe de la reconnaissance des autorités pour le travail accompli cette nuit-là», a déclaré le commandant Olivier Pauletti, chef du poste de commandement installé ce soir-là sur la promenade des Anglais.

«Cette nuit terrible qu'on n'oubliera jamais»



«On a fait le maximum, on a sauvé beaucoup de gens, on était prêts car on s'était préparés après le Bataclan et pendant l'Euro-2016 et cette cérémonie clôture un peu, un an après, cette nuit terrible qu'on n'oubliera jamais et qui marque à jamais une vie d'homme ou de femme», a ajouté ce pompier niçois.

D'autres pompiers des départements du Var, du Gard, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence, ainsi que du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de Monaco, étaient également intervenus lors de l'attentat le 14 juillet.

Eric Ciotti, président du département et du conseil d'administration du Service d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, a salué de son côté «des hommes et des femmes exemplaires qui se sont montrés à la hauteur de leur réputation et dont plusieurs centaines d'entre eux ont spontanément regagné leurs casernes pour prendre leur service et remplacer les pompiers partis sur l'intervention.»

