Un prêtre blessé

Attaque dans une église en Espagne, un sacristain mort

Une enquête a été ouverte pour des «faits présumés de terrorisme». Elle sera menée par un juge de l'Audience Nationale, tribunal chargé des affaires de terrorisme.

(AFP) - Un sacristain a été tué et plusieurs personnes blessées, dont un prêtre, dans une attaque à l'arme blanche mercredi soir dans une église d'Algésiras (sud de l'Espagne), qui a entraîné l'ouverture d'une enquête pour terrorisme, ont annoncé les autorités.

Cette «attaque à l'arme blanche» s'est produite «peu avant 20h» dans l'église de San Isidro d'Algésiras, a indiqué le ministère de l'Intérieur. L'homme, qui a été tué à l'extérieur de l'église, était «le sacristain de Nuestra Señora de La Palma, une église dans laquelle l'agresseur était également entré» et qui se situe à quelques minutes à pied de San Isidro, a détaillé le ministère, ajoutant que d'autres personnes avaient été blessées.

Selon une source policière, l'un des blessés est un prêtre, grièvement atteint. Toujours selon cette source, l'assaillant était vêtu d'une djellaba et a «crié quelque chose» au moment de l'attaque.

Des médias locaux, se basant sur des témoignages, indiquent qu'il était armé d'une machette avec laquelle il a tué le sacristain. Dans une vidéo diffusée par les autorités, on aperçoit l'assaillant de dos, pantalon noir et sweat à capuche gris noir et blanc. Menotté, il marche en chaussettes dans un couloir, encadré par deux policiers.

Enquête pour terrorisme

«Les faits sont analysés et font l'objet d'une enquête. Il n'est pas possible pour le moment de déterminer la nature de l'attaque», a assuré le ministère de l'Intérieur.

Contacté par l'AFP, le parquet a annoncé pour sa part qu'une enquête avait été ouverte pour des «faits présumés de terrorisme». Elle sera menée par un juge de l'Audience Nationale, tribunal chargé des affaires de terrorisme.

Juanma Moreno, président de la région d'Andalousie, a qualifié sur Twitter cette attaque de «terrible et insupportable». «On a assassiné un sacristain et on a blessé au moins un prêtre», a-t-il dénoncé, tout en appelant à la «prudence» alors qu'une «enquête est en cours». Le chef du Parti Populaire, principale formation de l'opposition de droite, Alberto Núñez Feijóo, s'est dit lui «consterné par les attaques commises ce soir à Algésiras».

Les derniers attentats perpétrés en Espagne remontent à août 2017, lorsque deux attaques commises par une cellule jihadiste avaient fait 16 morts et 140 blessés sur l'avenue des Ramblas de Barcelone et dans la station balnéaire de Cambrils. Elles avaient été revendiquées par l'organisation Etat islamique.

Les trois survivants de cette cellule avaient été condamnés à des peines de huit, 46 et 53 ans de prison.