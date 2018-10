Deux des trois Israéliens blessés lors d'une attaque armée perpétrée dimanche près d'une zone industrielle adjacente à une colonie de Cisjordanie occupée sont décédés, a indiqué l'armée israélienne.

Attaque armée en Cisjordanie: deux des Israéliens blessés sont décédés

(AFP) – Selon Jonathan Conricus, un porte-parole de l'armée, l'assaillant, toujours en fuite, est un Palestinien de 23 ans qui travaillait dans la même entreprise que les victimes, dans la zone industrielle de Barkan.



L'armée israélienne a qualifié l'attaque de «terroriste», ajoutant que d'autres facteurs étaient également entrés en jeu, sans plus de détails. «C'était ce qu'on appelle une attaque perpétrée par un loup solitaire», a précisé M. Conricus.



Photo: AFP

La zone industrielle se trouve à côté des colonies de Barkan et d'Ariel, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Palestiniens et Israéliens travaillent côte à côte dans cette zone industrielle.



Une vague de violences commencée en octobre 2015 a considérablement baissé d'intensité, même si perdurent des attaques sporadiques de Palestiniens isolés, le plus souvent armés de couteaux, contre des Israéliens.



La dernière remonte à moins d'un mois, quand un Palestinien a mortellement poignardé un Israélien au carrefour du Goush Etzion, un bloc de colonies israéliennes dans le sud de la Cisjordanie occupée.