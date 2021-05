L'Union européenne n'entend pas laisser le laboratoire pharmaceutique avec 90 millions de doses anticovid manquantes par rapport à la commande signée pour le seul premier trimestre 2021.

AstraZeneca sommé d'assurer ses livraisons

Patrick JACQUEMOT L'Union européenne n'entend pas laisser le laboratoire pharmaceutique avec 90 millions de doses anticovid manquantes par rapport à la commande signée pour le seul premier trimestre 2021.

(AFP) - Jusqu'à fin juin. Tel est le délai consenti par l'Union européenne pour qu'AstraZeneca livre d'ici aux Vingt-Sept les 90 millions de doses de son vaccin anti-Covid qui n'ont pas été livrées entre janvier et mars dernier, sous peine d'astreintes financières. La Commission européenne a fait part de cette sommation faite au laboratoire suédo-britannique. L'industriel étant accusé d'avoir manqué à ses obligations.

Le contrat conclu par la Commission pour la livraison des vaccins anticovid étant de droit belge, une audience en référé (en urgence) aura lieu le 26 mai devant un tribunal bruxellois. Occasion pour l'Europe de rappeler que le groupe n'a livré au premier trimestre que 30 des 120 millions de doses qu'il était tenu contractuellement de fournir. «Nous demandons que le tribunal demande à la société d'effectuer les livraisons, et que dans le cas où elle ne respectera pas cette obligation, on puisse demander le paiement d'astreintes (pénalités financières)», a-t-il ajouté.

Le «pitre» est que d'ores et déjà le groupe a prévenu qu'il ne serait pas plus en mesure de fournir la totalité des 180 millions de doses pour lesquelles il s'était engagé pour le deuxième trimestre. Au mieux, AstraZeneca entend distribuer de l'ordre de 70 millions de doses. Aussi, une deuxième procédure a été engagée sur le fond, afin que la justice détermine «s'il y a eu violation ou non du contrat de préachat des vaccins», a précisé un porte-parole de la Commission.

Plus que 2.300 doses attendues

Selon lui, l'UE dispose d'«arguments solides»: AstraZeneca possède des «capacités (industrielles) dans lesquelles nous avons investi de manière assez substantielle, et il y a plusieurs usines (dans l'Union et au Royaume-Uni) qui permettent à la société de produire les doses nécessaires», a-t-il été assuré côté UE.

De son côté, le Luxembourg reste attaché à ce vaccin (y compris si d'autres pays en ont suspendu à nouveau l'emploi, comme le Danemark ou la Norvège). En l'état actuel des prévisions, le Grand-Duché n'attendrait plus que 2.300 doses d'ici fin juin d'AstraZeneca.