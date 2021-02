Le géant pharmaceutique a reconnu de nouvelles difficultés de production en Europe pour les doses promises à l'Union européenne. Le Luxembourg avait déjà été informé de certains creux d'approvisionnement.

AstraZeneca reconnaît de nouveaux soucis

Le géant pharmaceutique a reconnu de nouvelles difficultés de production en Europe pour les doses promises à l'Union européenne. Le Luxembourg avait déjà été informé de certains creux d'approvisionnement.

(AFP) - AstraZeneca «travaille à augmenter la productivité dans sa chaîne logistique dans l'UE», et va utiliser «sa capacité mondiale afin d'assurer la livraison de 180 millions de doses à l'UE au second semestre», a déclaré mardi soir à l'AFP un porte-parole du groupe britannico-suédois. «Environ la moitié du volume attendu doit provenir de la chaîne logistique dans l'UE», et le reste proviendra du réseau international de la firme, a précisé le porte-parole.

Cette annonce intervient après une controverse sur les livraisons du vaccin AstraZeneca-Oxford à l'Union européenne au premier trimestre 2021, qui a provoqué des tensions entre l'UE et le groupe pharmaceutique. Sachant que pour le Grand-Duché, la livraison totale attendue du laboratoire suédo-britannique était de 415.000 doses (le plan d'allocation du ministère de la Santé ne faisant état que de 28.771 doses, d'ici fin mars).

Un sommet européen extraordinaire se tiendra jeudi en visioconférence, consacré à notamment à la crise sanitaire. Et à la veille de cette rencontre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a cherché à faire preuve d'optimisme dans le conflit né avec AstraZeneca sur les retards de livraison. «Les fabricants de vaccins sont nos partenaires dans cette pandémie» et, si de nouvelles questions sont toujours à l'ordre du jour, «nous (les) résolvons généralement à l'amiable», a-t-elle déclaré au quotidien régional allemand Augsburger Allgemeine.

Avant l'approbation du vaccin par l'UE à la fin janvier, le groupe anglo-suédois allié à l'université britannique d'Oxford a suscité la colère parmi les dirigeants européens en annonçant qu'il ne serait pas en mesure de tenir son objectif de livrer 400 millions de doses à l'Union en raison de l'insuffisance de ses moyens de production dans l'UE.



L'affaire a aussi causé une tension diplomatique avec la Grande-Bretagne, qui a définitivement quitté le bloc européen, Bruxelles accusant implicitement AstraZeneca de réserver un traitement préférentiel à la Grande-Bretagne au détriment de l'UE.

Le gouvernement britannique a immunisé des millions de personnes avec le vaccin AstraZeneca à partir de la fin de 2020. Mais la compagnie n'a commencé à livrer l'UE qu'au début de février 2021, après que le régulateur européen des médicaments a pris son temps pour recommander son utilisation.

Lors d'une récente conférence de presse, la ministre de la Santé luxembourgeoise avait évoqué les aléas enregistrés dans la livraison des vaccins attendus au Grand-Duché. «Cela peut changer plusieurs fois par jour», avait confié avec un brin de lassitude Paulette Lenert. A ce jour, 31.926 doses de vaccins ont été administrées au Luxembourg, toutes formules confondues (AstraZeneca, Pfizer ou Moderna).