Astérix et Obélix pleurent Albert Uderzo

Astérix à l'assaut du château de Malbrouck

Après avoir ouvert ses portes à Hergé et son héros Tintin, l'an dernier, le site mosellan accueillera une grande exposition sur le plus célèbre des Gaulois. A partir d'avril 2020, Obélix et tous les héros de Goscinny et Uderzo seront présents. Même les Romains!