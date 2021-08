Le retour aux commandes des talibans en Afghanistan incite le gouvernement luxembourgeois à couper le robinet des coopérations (militaires ou civiles) avec le pays.

Assistance internationale

Le Grand-Duché revoit ses aides au régime afghan

Le retour aux commandes des talibans en Afghanistan incite le gouvernement luxembourgeois à couper le robinet des coopérations (militaires ou civiles) avec le pays.

Le dernier militaire luxembourgeois a quitté Kaboul en mai dernier. Mais la présence régulière de soldats du pays (depuis 2003)pour former les militaires nationaux n'était pas le seul lien tissé entre Grand-Duché et Afghanistan. Ainsi, à l'occasion d'une réponse parlementaire, les ministres Franz Fayot et Jean Asselborn ont-ils informé qu'en deux décennies, le Luxembourg aura dépensé plus de 110 millions d'euros dans cette terre lointaine.

Et si les deux membres du gouvernement ont cosigné cette réponse, c'est parce que les fonds versés avaient deux directions distinctes. L'une concernant la Coopération internationale, l'autre les Affaires étrangères.

Dans le premier cas, pas moins de 47,5 millions d'euros auront été investis dans le soutien des actions humanitaires ou de développement. Cela le plus souvent via des ONG présentes sur place. Mais il faut mentionner également 51,9 autres millions d'euros qui, eux, auront servi au «soutien aux forces de sécurité afghanes». Ces mêmes unités qui ont plié face à l'avancée éclair des talibans ces dernières semaines...

Point sur la situation

En 2018, lors d'un sommet de l'OTAN, il avait d'ailleurs été convenu que le gouvernement luxembourgeois prolongerait sa coopération avec les troupes régulières afghanes jusqu'en 2024. Une enveloppe annuelle de quatre millions était même envisagée. Il va de soi que la nouvelle situation politique de Kaboul et des régions voisines vient bouleverser la donne. Et les deux ministres LSAP de rassurer en annonçant que pas un euro de ladite somme n'a été débloqué en 2021. Et ce soutien financier sera probablement entièrement rayé à l'avenir.

Le gouvernement de Xavier Bettel se réserve aussi la possibilité de bloquer tout ou partie des 2,35 millions d'euros prévus cette année pour des actions humanitaires. Une révision de la stratégie de coopération s'impose là encore, notamment pour le projet PATRIP (Pakistan Afghanistan Tajikistan Regional Integration Program) encouragé financièrement de longue date.

Peut-être, le Premier ministre et son ministre des Affaires détailleront-ils, mercredi, les mesures envisagées. En effet, à l'issue du conseil de gouvernement de ce 25 août, Xavier Bettel et Jean Asselborn ont prévu un point presse spécifique à la situation afghane.

Pour l'heure, toute l'attention est focalisée sur le retour au Luxembourg des citoyens luxembourgeois (neuf adultes et enfants) et plusieurs Afghans demeurant au Grand-Duché. Si tout va bien, la majeure partie de ces rapatriés ou exfiltrés devraient rejoindre l'Europe dans la nuit ou mercredi matin.

