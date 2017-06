Le député de Loire-Atlantique François de Rugy, 43 ans, a été choisi mardi par les membres du groupe majoritaire de la République en Marche (REM) pour être leur candidat au «perchoir», selon des sources concordantes, ce qui lui assure d'être élu dans l'après-midi président de l'Assemblée.

Sur 301 votants, l'ex-écologiste a obtenu dès le premier tour une majorité absolue de 153 voix contre 59 pour Sophie Errante, 54 pour Brigitte Bourguignon, autre candidate issue du PS, et 32 pour Philippe Folliot (venu de l'UDI), ont précisé des participants à la réunion à huis clos. Il y a eu trois bulletins nuls.

Elu pour la première fois en 2007, François de Rugy qui va devenir le quatrième personnage de l'Etat, avait comme avantage son expérience, acquise lors de son second mandat (2012-2017) d'ancien co-président du groupe écologiste et d'ancien vice-président de l'institution.

Plusieurs cadres de la République en marche avaient milité pour l'élection d'une femme, ce qui aurait été une première, mais Brigitte Bourguignon et Sophie Errante partaient avec le handicap de ne pas avoir exercé de poste à responsabilités pendant leur premier mandat.

S'il avait jugé qu'une femme serait «un symbole fort», le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, avait aussi évoqué la quête de «quelqu'un qui soit très tourné vers les questions internationales, sur l'animation, qui ait aussi une expérience politique mais pas forcément un vieux routard».

François de Rugy, qui avait également acquis une certaine notoriété en se présentant à la primaire du PS élargie, s'était déclaré le premier et avait mené une campagne active prônant notamment une Assemblée «plus démocratique, plus efficace et plus moderne».

