Visite de Nancy Pelosi à Taïwan

Asselborn: «Une provocation inutile envers la Chine»

(avec AFP) «J'aurais espéré que cette visite nous soit épargnée. Il faut espérer qu'il n'y ait pas d'escalade», a commenté mardi soir Jean Asselborn (LSAP) dans le journal télévisé de RTL la situation tendue entre la Chine et les Etats-Unis suite à l'arrivée de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan. Le chef de la diplomatie luxembourgeoise considère que cette visite est une «provocation inutile envers la Chine»: «Il ne faut à présent pas surestimer cette provocation. En tant qu'Européens, nous devons espérer que rien d'irréparable ne se passe. Les Chinois ont annoncé des manœuvres dans la région. Les Américains ont dit qu'ils resteraient à leur politique de Chine unique. Il faut espérer que les Chinois ne commettent rien d'irréparable.»

Le ministre des Affaires étrangères qui fait actuellement son Tour de France à vélo ne pense toutefois pas que ce contexte tendu mène directement à une guerre: «Je ne peux pas m'imaginer que les Chinois et les Américains vont se lancer dans une action militaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'est rien passé à l'atterrissage. Il était prévu que l'avion de Pelosi soit mis sous pression par l'aviation militaire chinoise.» Si aucun incident n'a été signalé à ce stade c’est déjà un point positif à court terme pour Jean Asselborn.

Un monde divisé en deux

Ce dernier estime qu'avec ce déplacement, il n'y aura plus de confiance entre les Etats-Unis et la Chine. Cela aura aussi des répercussions négatives sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour le ministre socialiste, c'est à présent à la communauté internationale et à l'Union européenne d'essayer de désescalader la situation. «Notre monde est de plus en plus divisé en deux entre la Chine et la Russie d'un côté et de l'autre les Etats-Unis et l'Union européenne.»

Le ministre des Affaires étrangères reste pour autant convaincu que la diplomatie reste un moyen de régler des problèmes.

«Ceux qui offensent la Chine devront être punis»

Ce mercredi, la Chine a déployé une série de sanctions commerciales contre Taïwan, ainsi que des exercices militaires près de l'île, en réaction à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi.

Le déplacement de Nancy Pelosi, plus importante élue américaine à se rendre à Taipei en 25 ans, a déclenché la colère des autorités chinoises.

«Il n'arrivera rien de bon à ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui offensent la Chine devront être punis, de façon inéluctable», a prévenu le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

«C'est une farce pure et simple. Sous couvert de ''démocratie'', les États-Unis violent la souveraineté de la Chine», a-t-il ajouté depuis Phnom Penh où il assiste à une réunion de l'Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est).

Nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et nous sommes fiers de notre amitié durable Nancy Pelosi, cheffe des députés américains

Interrogée mercredi lors d'un point presse régulier, Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a évoqué les «mesures de rétorsion» que pourrait prendre la Chine après cette visite.

La présidente de Taïwan Tsai Ing-wen a affirmé de son côté ce mercredi que l'île «ne reculerait pas» face à la menace de la Chine.

Lors d'une rencontre avec Tsai Ing-wen à Taipei, Nancy Pelosi a affirmé être venue «en paix» dans la région tout en assurant que les Etats-Unis n'abandonneraient pas l'île démocratique.

«Aujourd'hui, notre délégation (...) est venue à Taïwan pour dire sans équivoque que nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de notre amitié durable», a déclaré la cheffe des députés américains.

