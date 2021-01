A en croire le «New York Times», les propos du ministre des Affaires étrangères après les émeutes du Capitole n'auraient pas plu à son homologue Mike Pompeo. De passage en Europe, ce dernier a ainsi fait savoir qu'il ne viendrait finalement pas au Grand-Duché.

Asselborn dans le viseur du secrétaire d'Etat américain

(ASdN) - Après l'attaque du Capitole, Jean Asselborn (LSAP) n'a pas mâché ses mots, attribuant la responsabilité des émeutes au président sortant Donald Trump. Des propos du ministre des Affaires étrangères qui ne seraient pas passés inaperçus outre-Atlantique. A en croire le «New York Times», ce serait même la raison de l'annulation de la visite de son homologue américain Mike Pompeo au Luxembourg.

Une attaque «honteuse», «odieuse» et «choquante» Face aux scènes de violence survenues mercredi à Washington, le Premier ministre luxembourgeois, tout comme d'autres personnalités politiques du pays, n'ont pas manqué de faire part de leur effroi.

De passage en Europe, Mike Pompeo avait en effet souhaité faire un détour par le Grand-Duché... Avant de se raviser. Une annulation de dernière minute confirmée par le ministre luxembourgeois à nos confrères du Luxemburger Wort. Celui-ci n'a néanmoins pas souhaité se prononcer sur les possibles raisons de ce changement de programme.

Le secrétaire d'État se rendra néanmoins comme prévu en Belgique où il est attendu mercredi à Bruxelles. Selon le journal américain, il devrait profiter de ce dernier déplacement pour «réaffirmer le partenariat profond et durable entre les États-Unis et la Belgique et le soutien indéfectible des États-Unis à l'OTAN».

