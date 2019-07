Le ministre des Affaires étrangères a fermement marqué, ce mercredi, son opposition à l'action de destruction de plusieurs habitations palestiniennes par l’armée israélienne.

Asselborn condamne les démolitions à Jérusalem-Est

Le ministre des Affaires étrangères a fermement marqué, ce mercredi, son opposition à l'action de destruction de plusieurs habitations palestiniennes par l’armée israélienne.

Lundi, le quartier de Sour Baher, dans la partie Est de Jérusalem, a vu débarquer l'armée israélienne. Les soldats ont procédé à la démolition de 12 bâtiments occupés ou propriété de Palestiniens. Cela ne convient pas à la diplomatie luxembourgeoise, comme a tenu à le rappeler Jean Asselborn dans un communiqué publié ce mercredi.

Le ministre des Affaires étrangères a ainsi tenu à rappeler que les démolitions d'infrastructures et d'habitations palestiniennes en Cisjordanie, territoire palestinien occupé, sont «contraires au droit international humanitaire, et en particulier à la IVe Convention de Genève, ainsi qu'aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies».

«Un précédent dangereux»

Aussi, Jean Asselborn demande à ce que cessent ces démolitions «tout comme la politique israélienne de colonisation». Le ministre regrette que ces opérations soient intervenues, pour la première fois, dans des zones relevant de la compétence de l’Autorité palestinienne au titre des accords d’Oslo. «Elles représentent un précédent dangereux, qui porte directement atteinte à la solution à deux États et éloigne davantage la perspective d’une paix juste et durable au Proche-Orient.»

Et de rappeler la position luxembourgeoise sur cette zone du Moyen-Orient : « Une solution à deux États, négociée et basée sur les frontières de 1967, est la seule façon d’instaurer une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens».