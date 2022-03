L'entreprise a annoncé qu'elle arrête temporairement ses opérations sidérurgiques à Kryvyi Rih, en Ukraine, afin d'assurer la sûreté et la sécurité de son personnel et de ses actifs.

ArcelorMittal suspend ses activités en Ukraine

ArcelorMittal a décidé de suspendre ses activités sur le site de Kryvyi Rih en Ukraine. L'entreprise était fort préoccupée par l'évolution du conflit et par les répercussions de celui-ci sur les 26.000 travailleurs ukrainiens. Pour la sécurité de son personnel et pour préserver ses actifs, il a donc été décidé de mettre les opérations sidérurgiques en suspens.

Les affaires en Russie deviennent plus difficiles Métal, batteries, construction mécanique : les entreprises du Grand-Duché doivent se reconvertir suite à la guerre en Ukraine.

Dans une communication officielle, la société explique qu'elle «a évalué la situation quotidiennement et la production avait déjà été réduite, l'usine fonctionnant au minimum technique (environ un tiers de ses niveaux de production normaux)».

L'entreprise précise que le processus d'arrêt de tous les hauts fourneaux a commencé ce jeudi 3 mars. «Le processus de mise à l'arrêt en toute sécurité de ces actifs tout en maintenant leur intégrité prendra entre sept et dix jours.» Fin de semaine dernière, ArcelorMittal avait déjà annoncé la fermeture de ses mines souterraines de fer en Ukraine.

La société se dit «profondément préoccupée» par la situation en Ukraine et par «la menace qui pèse sur nos employés et l'ensemble de la population ukrainienne». ArcelorMittal ne possède pas de sites sidérurgiques ou industriels en Russie.

Le groupe, dont le siège social se trouve à Luxembourg, est présent aujourd'hui dans 60 pays. En 2021, il a enregistré sa meilleure année depuis plus de dix ans, en engrangeant un bénéfice de 15 milliards de dollars (13 milliards d'euros). Les prix élevés des matières premières et la demande mondiale d'acier par les fabricants et les constructeurs automobiles expliquent la belle performance de la société. Et ce, malgré une baisse du volume d'acier produit.

