Après Johnson, Bettel vient parler Europe à Paris

Après la venue de Boris Johnson et le nouvel échec des négociations sur le Brexit, le Premier ministre s'est entretenu ce mardi matin avec Emmanuel Macron dans la capitale française. La maire de Paris Anne Hidalgo et le Premier ministre Edouard Philippe figurent parmi les rendez-vous du jour.

L’Union européenne reste sur sa faim après la visite de Boris Johnson à Luxembourg lundi. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker exige des propositions concrètes de Londres sur le problème sensible de la frontière, à six semaines du divorce. Il a rappelé «qu'il était de la responsabilité du Royaume-Uni d'apporter des solutions juridiquement opérationnelles qui soient compatibles avec l'accord de retrait ».

A l'issue des discussions avec Xavier Bettel, Boris Johnson a même esquivé une conférence de presse prévue aux côtés du Premier ministre luxembourgeois. Seul devant la presse, le Premier ministre a exhorté Boris Johnson à «agir» plutôt qu'à «parler», pour trouver une solution sur le Brexit.

Xavier Bettel et Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée ce mardi matin. Photo: AFP





Le Brexit, bien entendu, le climat et le marché unique numérique ont notamment été au cœur des débats de la matinée avec le président Emmanuel Macron. Le Premier ministre a ensuite été reçu par la maire de Paris Anne Hidalgo avec qui les échanges ont porté «sur le rôle des villes dans la lutte contre le réchauffement climatique, la multimodalité, ainsi que la transition vers une société de plus en plus digitale.»

Le voyage de Xavier Bettel à Paris s'achèvera par une rencontre avec le Premier ministre français Edouard Philippe, au cours de laquelle les relations bilatérales des deux pays et les questions de politique européenne actuelles figurent à l'ordre du jour.



C’est un plaisir et un honneur de recevoir ce mardi à l’Hôtel de Ville @Xavier_Bettel, Premier ministre du Grand-Duché du #Luxembourg, pour échanger sur la gratuité des transports en commun ainsi que les défis climatiques et environnementaux. @Celia_Blauel @PKlugman pic.twitter.com/VsXgOqaOvz — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 17, 2019





Quel plaisir de retrouver une bonne amie & maire de @Paris, @Anne_Hidalgo! Échanges notamment sur le rôle des villes dans la lutte contre le réchauffement climatique, la multi-modalité, la participation citoyenne, ainsi que la transition vers une société de plus en plus digitale. pic.twitter.com/eOVftmAirO — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 17, 2019