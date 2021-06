A l'issue du conseil des ministres, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé que l'obligation de porter une protection contre le covid-19 dans la rue sera levée dès jeudi, sauf lors de regroupements. Le couvre-feu, en vigueur jusqu'à 23h sera quant à lui levé dimanche.

Annonce officielle

Les Français pourront sortir sans masque

A l'issue du conseil des ministres, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé que l'obligation de porter une protection contre le covid-19 dans la rue sera levée dès jeudi, sauf lors de regroupements. Le couvre-feu, en vigueur jusqu'à 23h sera quant à lui levé dimanche.

(m.d. avec AFP) Si le déconfinement progressif instauré début mai en France était précisément planifié, l'annonce de Jean Castex à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi, a fait l'effet d'une bombe. Le Premier ministre Français a en effet indiqué que le couvre-feu, en vigueur jusqu'à 23 heures, serait levé dès dimanche et non pas le 30 juin comme initialement prévu. Mais surtout, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur dès jeudi.

Dès demain, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire sauf dans certaines circonstances (regroupements, lieux bondés, files d'attente, marchés...). pic.twitter.com/piXl0tgTkG — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 16, 2021

Ainsi, sauf en cas de regroupements, dans des lieux «bondés», les stades sportifs ou encore les files d'attente, les Français pourront aller et venir sans dissimuler leur nez et leur bouche. En revanche, le port du masque restera obligatoire dans les lieux clos et les transports. Une décision que le Premier ministre a justifiée par l'amélioration de la situation sanitaire, «plus vite qu'espéré».

«Nous sommes à moins de 5.000 cas par jour», a indiqué Jean Castex, un niveau de circulation jamais atteint «depuis le mois d'août dernier». Certains départements avaient d'ores et déjà pu suspendre le port du masque dans certaines communes. En Moselle par exemple, le préfet Laurent Touvet l'avait fait pour les communes de moins de 2.500 habitants.



La levée du couvre-feu «n'empêchera pas le maintien des protocoles sanitaires», a complété le Premier ministre, que ce soit pour les lieux publics ou la fête de la musique du 21 juin. Les concerts n'y seront autorisés qu'en extérieur, dans le respect des gestes barrières (dont le port du masque), et les bars, restaurants et lieux de culture doivent respecter les mêmes jauges jusqu'au 30 juin. A noter que la France était l'un des trois derniers pays en Europe à imposer un couvre-feu, avec l'Italie et la Grèce.

