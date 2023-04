Sous le gouvernement Bolsonaro, l'Amazonie a perdu un territoire équivalent à 12 fois la taille du Luxembourg. Le nouveau gouvernement brésilien aura-t-il la force de mettre fin à la déforestation et de protéger les peuples indigènes ?

Reportage

Amazonie: voyage dans le poumon de la Terre

Ricardo J. RODRIGUES Sous le gouvernement Bolsonaro, l'Amazonie a perdu un territoire équivalent à 12 fois la taille du Luxembourg. Le nouveau gouvernement brésilien aura-t-il la force de mettre fin à la déforestation et de protéger les peuples indigènes ?

(Envoyé spécial de Contacto en Amazonie)



La première capitale de l'Amazonie était une localité appelée Airão, située à 180 kilomètres au nord-ouest de Manaus. Elle a été fondée en 1694 par des colons portugais au confluent du Rio Negro et du Jaú, en haute Amazonie, et a prospéré au 19e siècle grâce au commerce du caoutchouc. Aujourd'hui, elle est devenue une ville fantôme. Le déclin du marché du latex a poussé les habitants à fuir en 1950, à cause, selon la légende, d'une invasion de fourmis géantes.

Aujourd'hui, quand on atterrit à Airão Velho, on trouve effectivement des fourmis géantes dans les rues autrefois très animées. Les bâtiments coloniaux ont été avalés par la jungle et le seul habitant d'Airão est un ermite japonais du nom de Shigeru Nakayama.

C'est sur les rives du fleuve que les caïmans et les piranhas aiment se retrouver. En Amazonie, la vie est partout. Photo: Ricardo J. Rodrigues

Il est âgé de 75 ans et a passé 60 ans au Brésil. Il est arrivé avec sa famille de Fukuoka lors de la grande vague d'émigration japonaise des années 1960. Les Nakayama se sont installés dans l'État du Pará, mais il a décidé de remonter le fleuve. «La vie en Amazonie était mon rêve d'enfant», dit-il maintenant devant la maison en bois sur pilotis qu'il habite.

Sauver la forêt

Plusieurs années passées dans la jungle lui ont permis d'acquérir des techniques de survie pour surmonter les rigueurs de la forêt, et c'est au tournant du millénaire qu'il a décidé de s'y installer. Son portugais est limité, mais il y a des années, il a expliqué sa philosophie de vie à un journaliste de la chaîne de télévision Globo qui maîtrisait le japonais. «J'aime cette jungle. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu comment elle a été déboisée, et de plus en plus ces dernières années. J'ai donc décidé de venir ici pour sauver Airão, car cette zone est encore une forêt pure. Ce ne sont pas les fourmis qui me font peur, mais les hommes», explique-t-il.

Ce ne sont pas les fourmis qui me font peur, mais les hommes. Shigeru Nakayama, seul habitant d'Airão

Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie, il faut regarder le grand fleuve depuis Manaus, la grande métropole brésilienne située au milieu de la jungle. Une ville de 2,2 millions d'habitants que l'on ne peut pas atteindre par la route, mais uniquement par bateau ou par avion. A l'est, en suivant le courant d'eau en direction de l'Atlantique, les rives racontent une histoire de tragédie.

31.000 km² de forêt primaire abattus

Ici, l'Amazonie disparaît à un rythme alarmant. Selon l'Institut brésilien de recherche spatiale, 31.000 kilomètres carrés de forêt primaire ont été abattus entre janvier 2019 et juillet 2022, soit pendant les années du mandat du président Jair Bolsonaro. C'est une extension énorme : 12 fois la superficie du Luxembourg. Ou, si l'on veut, la Belgique entière.

A l'est de Manaus, en direction du Pérou et de la Colombie, la jungle a trouvé le moyen de se défendre. Que ce soit ou non grâce à un ermite japonais, la région d'Airão, par exemple, est toujours un paradis intact pour les espèces animales et végétales de la forêt tropicale. «La morphologie de ces zones explique comment elles sont restées relativement sûres», explique le biologiste Lucas Alves.

Il est caboclo, c'est-à-dire qu'il descend d'un mélange d'Européens et d'Indiens. Il a grandi entre la sagesse des forêts et l'exploration de la terre. Aujourd'hui, il travaille avec le Fonds amazonien, un programme brésilien de conservation de la région qui bénéficie d'un financement international. Il fournit également des services de conseil et de logistique pour les projets de développement durable mis en œuvre dans les communautés locales - notamment dans les domaines de l'artisanat, de l'écotourisme et de la transformation des plantes médicinales.

Une agro-industrie incontrôlable

La sécurisation de la haute Amazonie dépend en grande partie de la force des marées. «En amont de Manaus, les inondations sont constantes. Les arbres ont par exemple des racines moins profondes et le sol est assez acide, ce qui le rend moins propice à la production agricole», explique-t-il. «Cela ne signifie pas pour autant que cette région est exempte de dangers. Le développement technologique permet aujourd'hui de contrer les adversités naturelles et de favoriser l'agro-industrie, qui s'est développée de manière incontrôlée au Brésil». Il n'est pas le seul à avancer sa théorie : le monde semble être d'accord avec ce biologiste caboclo.

Le président brésilien nouvellement élu Luiz Inácio Lula da Silva sait que le monde entier a les yeux rivés sur l'Amazonie - et de nombreux analystes voient dans la préservation de la forêt primaire la plus grande arme géostratégique de la grande nation sud-américaine.

Le 1er janvier de cette année, jour de son investiture à Brasilia, le chef de l'État a clairement exposé ses projets pour la région et annoncé que la lutte contre la déforestation était un plan gouvernemental. En février, il s'est rendu à Washington et a demandé un paquet de soutien américain pour les plans de conservation - il a reçu 50 millions de dollars, une timide contribution du gouvernement de Joe Biden.

Depuis lors, Lula a de quoi s'arracher les cheveux. En février, on a appris que l'exploitation forestière illégale était toujours en hausse ce mois-là et qu'elle avait atteint un nouveau record avec une augmentation de 62 % par rapport à la même période en 2022.

À peu près au même moment, on apprenait que des dizaines d'Indiens Yanomami étaient morts de carence alimentaire, en grande partie à cause de l'occupation illégale de leurs terres par des chercheurs d'or. Le président brésilien s'est empressé d'annoncer la démarcation des territoires indigènes afin de leur permettre de survivre. Mais l'immensité de l'Amazonie semble faire de sa tâche une tâche herculéenne.

Lucas Alves a raison sur un point : «On ne sait jamais ce qui se cache dans la brousse. Ça peut être un jaguar ou un jagunço». Et tandis qu'il détache l'amarrage d'un petit bateau, il prévient qu'à partir du moment où nous montons à bord, nous pourrions être préparés au plus grand des spectacles. Le jour n'est pas encore levé et, peu à peu, le ciel s'embrase. La jungle s'éveille, puis, oui, nous commençons à remonter l'Amazone.

La vie sur le fleuve

L'Amazone est si large qu'à certains endroits, nous ne voyons pas l'autre côté du fleuve.

Le parcourir est comme une autoroute sur laquelle toute l'économie de la jungle monte et descend. Le commerce fluctue ici. Sur les radeaux, on trouve des épiceries et des stations-service, des bordels et des bars où l'on fait la fête jusqu'au petit matin. Pour les habitants de l'Amazonie, la vie dépend de l'équilibre des marées.

Cent kilomètres au-dessus de Manaus se trouve Por do Sol, le bar improvisé qu'un caboclo nommé Shéu a ouvert il y a une douzaine d'années. On peut y acheter de la bière chaude et du poisson piranha frit - et il y a la promesse d'une vue privilégiée sur le crépuscule en fin de journée - et, si la nuit s'éternise, sur le lever du soleil.

L'endroit est bien sûr un lieu de pèlerinage pour les navigateurs d'eau douce, mais aussi pour les amoureux de la nature. Les os de piranhas jetés à l'eau attirent les botos, des dauphins roses qui ne vivent que dans ces eaux. Comme leurs partenaires marins, ce sont des animaux sociables qui s'approchent de l'homme pour se nourrir ou simplement pour jouer.

Les biologistes plongent dans ces eaux et les invitent à faire de même. Donc pas de piranhas ou de caïmans ici ? Ils expliquent que ces animaux préfèrent les trous d'eau tranquilles, où ils sont protégés par la végétation. En eau libre, le nageur a plus de chances de rencontrer des marsouins, qui peuvent mesurer jusqu'à trois mètres de long et peser 200 kilos, ou des pirarucus, des poissons de 300 kilos qui constituent la base de l'alimentation régionale.

En s'approchant des rives et en pataugeant dans les Iguapés, la faune change et le danger augmente. Les anguilles électriques et les piranhas peuplent les eaux. Les crocodiles et les anacondas font le guet - les premiers dans l'eau avec leurs yeux, les seconds sur des traces qui mènent dans la forêt. Et puis il y a des jaguars sur les branches des arbres et des fourmis rouges qui rampent sur le sol - les deux sont tout aussi capables de tuer une vie humaine.

La survie dépend parfois d'un objet tranchant

Lucas Alves, le biologiste, s'enfonce maintenant dans la forêt. Il porte une machette sur lui et nous assure que dans la jungle, la survie dépend souvent d'un objet tranchant. Il s'arrête près des arbres et explique à quoi sert chacun d'entre eux : celui-ci enlève les démangeaisons, celui-là est un remède contre la fièvre, un autre aide à la guérison.

Parfois, il reconnaît les traces de tatous, puis il plante un couteau dans un arbre pour voir des fourmis sortir d'un trou dans l'écorce. C'est quelqu'un qui connaît la dynamique de la terre amazonienne. «Quand j'étais enfant, je me suis perdu une fois dans ces forêts avec mon cousin. Nous nous préparions déjà à passer une nuit dans la jungle, mais nous avons finalement réussi à trouver le chemin du canoë. Nos mères ont paniqué, car la jungle ici avale tout, même les hommes».

Quelques kilomètres en amont du bar Por do Sol, on en a la preuve. En entrant dans l'Ariaú, l'un des nombreux cours d'eau de la haute Amazonie (qui relie les deux principaux cours du bassin, le Rio Negro et le Solimões), on se retrouve devant les Amazon Towers, un hôtel dont la jungle a pris le contrôle. C'était un rêve d'hôtel mégalomaniaque, construit dans les années 1980 et qui a fermé ses portes en 2015. Il comptait plus de 600 chambres, accueillait des stars hollywoodiennes et servait de décor au film Anaconda. Mais la forêt est devenue trop puissante pour que l'entreprise touristique puisse triompher.

Shéu, le caboclo propriétaire du bar flottant, assure qu'il n'a pas foulé la terre ferme plus de trois fois dans sa vie - et il a 71 ans et 15 enfants, tous nés sur l'eau. «L'Amazonie est vivante partout», dit-il, les yeux mi-clos. «Chaque être doit connaître la place qu'il occupe et ne pas occuper celle des autres, qu'il s'agisse d'un arbre ou d'un animal, d'un caboclo ou d'un Indien». Il préfère mener sa vie là-bas, au gré des marées. Le monde vient à lui en bateau - et cela lui suffit.

La cachette parfaite

Au fil des jours, alors que le bateau s'éloigne de Manaus, les communautés au bord du fleuve se font plus rares. Au lieu de cela, nous nous rendons dans des zones indigènes qui sont à la fois protégées et menacées. Nous avançons à contre-courant et quelques corps nus apparaissent sur la rive.

Devant nous se trouvent les tribus les plus isolées, qui refusent tout contact avec le monde occidental. Ceux qui y arrivent sans s'annoncer risquent d'être accueillis par une flèche et dévorés lors de rituels cannibales. Mais sur les îles de Jaú, il y a des gens qui tolèrent la visite de biologistes et de caboclos.

C'est un matin clair lorsque le bateau accoste à un village de maisons en terre et en bois avec des toits en palme. C'est ici que vit la tribu Tatúyo, qui parle la langue tucana - et seul le guérisseur de la tribu peut s'exprimer en portugais. Les hommes portent des plantes fraîchement cueillies pour se couvrir le corps et des couronnes de plumes sur la tête.

Les femmes se présentent le tronc nu et en jupes faites de produits forestiers. En temps normal, ils vivent en cultivant la yuca, en pêchant le pirarucu et en chassant les termites pour survivre. Mais eux aussi ont dû s'adapter aux temps modernes.

De temps en temps, ils exécutent leurs danses rituelles pour les touristes et les voyageurs. Ils récoltent quelques euros pour acheter des médicaments et d'autres produits de première nécessité en ville. Depuis quelques années, il y a de l'électricité, grâce à un générateur qui alimente tout le village.

Il y a un petit transistor où l'on peut écouter les nouvelles du monde. «Mais pour tout le reste, nous sommes coupés du monde», prévient le chef, un homme nommé Yepassoné. Ce qu'ils craignent vraiment, admet-il, c'est que le monde les recherche.

La peur des contrebandiers

Le guérisseur raconte une histoire qui n'est pas une légende. Dès le début de la pandémie, des bateaux sont arrivés de Colombie, chargés de cocaïne et d'hommes armés. L'espace aérien a été fermé et une voie rapide a été ouverte pour le commerce en Amazonie. Aujourd'hui, les Tatúyos se promènent avec une nouvelle peur. «Cela ne nous suffisait pas que les bûcherons et les mineurs viennent nous prendre nos terres, maintenant nous devons aussi avoir peur des contrebandiers».

Toute la journée, ils dansent pour les étrangers, leur offrent de la nourriture, leur sourient constamment. Le dialogue fait défaut, mais il se passe alors quelque chose d'extraordinaire. Un groupe d'enfants s'empare d'un ballon de football et court vers le sommet de la colline où un terrain de jeu provisoire a été installé. Ils s'échangent des passes et des dribbles et tirent vers le but, où les plus jeunes essaient de jouer les gardiens de but.

Un match de football dans le village de la tribu Tatúyo. Bien qu'ils ne parlent pas portugais, ils parviennent à communiquer par des passes et des dribbles. Photo: Ricardo J. Rodrigues

Ils crient en toucan ce que nous ne pouvons imaginer que comme la devise d'un match de football : «Passer. Tirer. Tirer». Des personnes extérieures entrent également sur le terrain, car le football est finalement une langue en soi.

Et dans les profondeurs les plus reculées de l'Amazonie, il est impossible de ne pas penser que l'humanité est présente partout. Dans l'histoire d'une forêt qui tente de s'opposer et de s'adapter au reste du monde, il y a l'histoire de nous tous.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Traduction: Mélodie Mouzon

