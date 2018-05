De violentes tempêtes ont fait rage sur certaines parties de l'Allemagne, inondant les routes et les caves.

Allemagne: violents orages et inondations

(dpa) - Des orages violents ont balayé certaines parties de l'Allemagne et inondé les rues et les caves. Selon la police, deux endroits du sud de la Rhénanie-Palatinat ont été placés sous vigilance. "Plusieurs villages sont complètement inondés", a déclaré un porte-parole des pompiers. C'est la région de Fischbach qui a été la plus durement touchée .



On ne recense aucun blessé et près de 30 véhicules ont été endommagés par les inondations. 450 pompiers, 100 employés de la Croix-Rouge allemande et 40 membres des THW (Agence fédérale pour le secours technique) sont intervenus pour aider la population.

