Le Premier ministre belge s'est entretenu ce mercredi avec le président iranien Ebrahim Raïssi. Alexander De Croo a demandé à son homologue la libération «immédiate» du travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele.

Alexander De Croo appelle l'Iran à libérer «immédiatement» un otage belge

(AFP) - Le Premier ministre belge Alexander De Croo a appelé mercredi à la libération «immédiate» du travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele, emprisonné en Iran depuis un an, lors d'un entretien téléphonique avec le président iranien Ebrahim Raïssi.

Lors de cet entretien, «mon message a été très clair: Olivier Vandecasteele est un homme innocent et doit être libéré immédiatement», a écrit M. De Croo sur son compte Twitter.

«En attendant, ses conditions de détention inhumaines doivent changer», a ajouté le dirigeant libéral flamand.

Arrêté le 24 février 2022 à Téhéran, Olivier Vandecasteele, qui fut employé de plusieurs ONG pendant six ans en Iran, a été condamné à un total de 40 ans de prison pour «espionnage» et devrait purger 12,5 ans, avaient indiqué les autorités iraniennes le 10 janvier.

Ce Belge francophone de 42 ans a aussi été condamné à 74 coups de fouet.

Le gouvernement belge dénonce depuis plusieurs mois une détention «totalement arbitraire et injuste», et à la mi-janvier des experts indépendants de l'ONU ont également estimé que «son droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial a été violé».

Selon ses proches, M. Vandecasteele est détenu à l'isolement sans accès aux soins et a perdu 25 kg.

L'exécutif belge a fait voter l'été dernier par le Parlement un traité signé avec l'Iran permettant le transfèrement mutuel de prisonniers condamnés, un texte présenté comme le seul moyen de faire libérer M. Vandecasteele.

Mais des opposants iraniens en exil ont saisi la justice à Bruxelles pour s'opposer au texte, allant jusqu'à demander son annulation par la Cour constitutionnelle belge.

Le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI, coalition d'opposants) considère que ce traité ouvre la voie à la remise à Téhéran, et à une probable libération, d'un diplomate iranien condamné en Belgique à vingt ans de prison pour un projet d'attentat qui devait viser un rassemblement d’opposants au régime iranien en France en 2018.

La Cour constitutionnelle doit rendre sa décision le 8 mars.