(AFP) - Des ossements humains ont été découverts en Savoie non loin du lieu où avaient été retrouvés des débris du crâne d'Arthur Noyer, le jeune militaire dont la mort pourrait être imputée à Nordahl Lelandais, suspect dans l'affaire Maëlys, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

En l'état des investigations, rien n'indique cependant que ces restes humains, mis au jour vendredi après-midi au sud-est de Chambéry près de Montmélian, sur une «zone voisine» de celle où avait été retrouvés les précédents débris crâniens, sont ceux du jeune militaire.

Contacté par l'AFP, le parquet de Chambéry s'est refusé à tout commentaire.

«Ils vont être analysés pour savoir s'ils appartiennent à Arthur Noyer», a précisé à l'AFP une source proche du dossier, appelant à la prudence «sur les conclusions que l'on pourrait tirer d'une telle découverte».

La famille du militaire critique la diffusion de l'information

Selon Le Dauphiné Libéré, ces ossements ont été localisés vendredi entre 14H00 et 16H00 par un hélicoptère de la Section aérienne de gendarmerie de Bron (banlieue de Lyon). Le quotidien régional rapporte qu'il s'agit de «débris épars» et «d'os plus grands», d'aspect «différent» des restes du crâne du jeune militaire, retrouvés en septembre.

Les lieux de la découverte ont été sécurisés pour permettre aux experts de la gendarmerie d'effectuer les prélèvements d'usage.

Dans un entretien accordé à France 3 Alpes, l'avocat de la famille d'Arthur Noyer a annoncé son intention de déposer plainte contre X pour «violation du secret de l'instruction» et «violation du secret professionnel», considérant que la révélation de ces informations par «des personnes proches de la source d'information» peuvent nuire à l'enquête.

«Ce sont des attitudes inconscientes et irresponsables vis-à-vis des familles et de l'enquête. Si on veut garder secrètes certaines informations, c'est justement pour éviter en particulier que la scène de crime soit polluée», a fait valoir Me Bernard Boulloud.

«Imaginez que je dise ce que je sais du lieu où a été découvert le crâne: demain, il y aura des dizaines de curieux pour aller voir et tout fouler, faisant disparaître le minimum d'indices qu'on pourrait retrouver !», a-t-il déploré, souhaitant éviter les «failles procédurales qui pourraient amener la défense à s'en servir pour échapper à la sanction».