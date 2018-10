L'Arabie saoudite semble s'empêtrer dans ses explications sur la mort de Jamal Khashoggi, alors que le corps du journaliste n'a toujours pas été retrouvé.

Affaire Khashoggi: les versions successives de Ryad

(AFP) - Les autorités saoudiennes, qui avaient nié la mort du journaliste et critique Jamal Khashoggi, ont avancé sous la pression internationale plusieurs versions, parlant d'abord une "rixe" ayant mal tourné, puis d'une opération "non autorisée", avant, jeudi, d'un acte "prémédité".

Le corps de Jamal Khashoggi, tué à l'âge de 59 ans le 2 octobre dans l'enceinte du consulat saoudien à Istanbul, n'a toujours pas été retrouvé.

Khashoggi a "quitté" le consulat: le 4 octobre, Ryad déclare que le Saoudien Jamal Khashoggi a disparu après avoir quitté le consulat à Istanbul. Le journaliste avait été donné pour disparu après son entrée le 2 octobre dans le consulat. Le consulat général d'Arabie saoudite "effectue les procédures de suivi et la coordination avec les autorités turques pour découvrir les circonstances de la disparition de Jamal Khashoggi après qu'il eut quitté le bâtiment du consulat", déclare un communiqué publié par l'agence officielle saoudienne SPA.

Dans un entretien diffusé le 5 octobre par l'agence Bloomberg, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane affirme que Jamal Khashoggi est effectivement "entré" au consulat mais qu'il en est sorti peu après.

"Mensonges sans fondement": après plusieurs jours de silence, le ministre saoudien de l'Intérieur dément le 13 octobre les allégations qui "circulent sur des ordres pour tuer le journaliste dissident Jamal Khashoggi", dénonçant dans une déclaration officielle des "mensonges sans fondement".

"Une rixe" qui a "conduit à sa mort": le 20 octobre, l'Arabie saoudite admet finalement que le journaliste a été tué à l'intérieur du consulat. "Les discussions qui ont eu lieu entre lui et les personnes qui l'ont reçu au consulat ont débouché sur une bagarre et sur une rixe à coups de poing (...), ce qui a conduit à sa mort", indique le procureur général Saoud al-Mojeb.

"Etranglement": mais le directeur d'un centre de réflexion pro-saoudien, considéré comme proche de la direction du royaume, donne une autre version. "Khashoggi est mort d'un étranglement au cours d'une altercation physique, pas d'une rixe à coups de poing".

"Meurtre", "erreur monumentale": le 21 octobre, le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir indique que Khashoggi a été victime d'un "meurtre", évoquant une "opération non autorisée" par le pouvoir et dont Mohammed ben Salmane n'était "pas informé". "Les individus qui ont fait cela l'ont fait en dehors du champ de leurs responsabilités. Une erreur monumentale a été faite, qui a été aggravée par la tentative de la cacher", ajoute-t-il. "Nous ne savons pas comment, dans le détail" a été tué Khashoggi ni "où se trouve le corps". Le 23, il affirme que des mesures vont être mises en place pour qu'un meurtre comme celui de Khashoggi "ne puisse plus se reproduire".

"Incident hideux": le 24, Mohammed ben Salmane réagit pour la première fois en public à cette affaire: "L'incident est très douloureux pour tous les Saoudiens. C'est un incident hideux et totalement injustifiable", dit-il. "Beaucoup essayent d'exploiter l'affaire Khashoggi pour créer un antagonisme entre l'Arabie saoudite et la Turquie mais ils ne réussiront pas", ajoute-t-il.

"Prémédité": le 25, le procureur général saoudien déclare que, sur la base d'informations fournies par la Turquie, les suspects accusés du meurtre du journaliste ont commis un acte "prémédité", selon une déclaration officielle publiée à Ryad. Les enquêtes se poursuivent, précise le procureur.