La crise politique provoquée par l'affaire Benalla prend de l'ampleur, se nourrissant du silence d'Emmanuel Macron et de la progression de l'enquête, confiée dimanche à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen de l'ex-collaborateur.

International 3 min.

Affaire Benalla: possibles mises en examen, crise politique paralysant l'Assemblée

La crise politique provoquée par l'affaire Benalla prend de l'ampleur, se nourrissant du silence d'Emmanuel Macron et de la progression de l'enquête, confiée dimanche à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen de l'ex-collaborateur.

(AFP) – À l'Assemblée, paralysée par l'affaire, la révision constitutionnelle a été suspendue. Cinq suspects au total, pour lequel le parquet a requis le placement sous contrôle judiciaire, doivent être présentés dans la journée à un juge d'instruction.



Il s'agit d'Alexandre Benalla, filmé frappant ou malmenant des manifestants le 1er mai, et en garde à vue depuis vendredi matin, de Vincent Crase, employé de LREM à ses côtés lors de la Fête du travail, et de trois policiers soupçonnés d'avoir transmis à M. Benalla des images de vidéo-surveillance. La femme et l'homme frappés le 1er mai ont demandé à être entendus ultérieurement par les enquêteurs.



Alors que les révélations se succèdent dans ce dossier, notamment sur les avantages accordés à l'ex-collaborateur de 26 ans (d'un logement de fonction quai Branly à un badge pour accéder à l'hémicycle du Palais Bourbon), le chef de l'Etat, confronté à sa plus grave crise politique depuis le début du quinquennat, est jusqu'alors resté silencieux.

Affaire Benalla: les trois policiers suspendus, placés en garde à vue Les trois policiers suspendus pour avoir transmis des images de vidéo-surveillance à Alexandre Benalla, le collaborateur d'Emmanuel Macron filmé en train de frapper un manifestant le 1er mai, ont été placés en garde à vue samedi matin, a annoncé le parquet de Paris.

D'après le Journal du Dimanche, Emmanuel Macron a parlé au téléphone à son chargé de mission, licencié vendredi matin, depuis les révélations du Monde mercredi soir. Alors que le porte-parole de l'Élysée Bruno Roger-Petit avait affirmé jeudi qu'il avait été, après le 1er mai, «démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président», M. Benalla apparaît sur plusieurs clichés récents aux côtés de M. Macron ou du couple présidentiel, notamment le 13 juillet à Giverny (Eure).



L'Élysée ne fait plus aucune communication. Les ténors de l'opposition sont montés au front pour demander au président «des comptes», selon les mots de Laurent Wauquiez (LR). Pour le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, l'affaire est «du niveau du Watergate».



Mais selon le porte-parole de La République en Marche Gabriel Attal, si le président s'exprimait «sur cette affaire, on trouverait partout des commentateurs pour s'indigner du poids potentiel de ses mots sur les enquêtes en cours». «On dirait que (sa parole) interférerait», considère aussi Marc Fesneau, chef de file des députés MoDem, interrogé dimanche par France Info.



«Affaire Macron-Benalla»



Le premier à donner quelques explications devrait être le ministre de l'Intérieur, attendu lundi à 10 heures devant la commission des Lois de l'Assemblée, qui s'est dotée des prérogatives d'enquête. Les députés d'opposition, qui l'accusent d'avoir menti jeudi dernier devant le Sénat, ne vont pas manquer de le mettre sur le grill.



D'après Le Parisien, un déjeuner de crise aurait eu lieu samedi autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée, réunissant Gérard Collomb et la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Celle-ci a annoncé dimanche matin devant l'Assemblée la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'examen de la révision constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron, pour le «reprendre ultérieurement dans des conditions plus sereines», comme le réclamait l'opposition.



Le président de l'Assemblée François de Rugy (LREM) a assuré qu'il ferait «tout pour que la réforme constitutionnelle aboutisse», mais celle-ci, accusée d'affaiblir le Parlement, a du plomb dans l'aile.



L'examen de ce texte était bloqué depuis jeudi soir par une succession sans fin de «rappels au règlement» et suspensions de séance, autour de ce que le patron du groupe LR Christian Jacob appelle l'«affaire Macron-Benalla».

Dans une atmosphère tendue, l'opposition avait de nouveau réclamé dans la matinée la venue du Premier ministre dans l'hémicycle, ou «au moins» du secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement. Les élus UDI-Agir avaient déjà décidé de ne plus «participer à ce triste spectacle».

Une scène inédite a marqué les esprits : salle des Quatre colonnes, samedi en fin de journée, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen et Christophe Castaner ont eu une vive altercation, la première déplorant notamment que ses «amis de LREM refusent» de le convoquer devant la commission d'enquête.