Acheter à Knokke imposera de s’y domicilier

Max HELLEFF La nouvelle mesure est prévue pour 2022 et concernera plusieurs quartiers de la célèbre station balnéaire belge.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Léopold Lippens n’est plus. Le 19 février dernier, l’emblématique bourgmestre de Knokke-Heist (Flandre occidentale) a rendu son dernier souffle à la veille de ses 80 ans. L'homme «régnait» depuis 1979 sur sa commune. Il était connu pour sa truculence belgicaine, ses sorties contre les touristes d’un jour coupables de brinquebaler un frigo-box («frigoboxtouristen») et pour l’interdiction de la promenade torse nu ou en bikini en dehors de la plage et de la digue. Lippens voulait que Knokke soit select et ceux qui y possédaient un bien ne pouvaient que s’en réjouir. Il avait aussi tout intérêt à ce que l’immobilier de sa commune se porte bien et se vende au prix fort.



Son successeur n’a pas la même conception de la vie communale. Pour sa première interview dans la presse nationale, Piet De Groote a déclaré «vouloir obliger les propriétaires de logements situés dans les anciens quartiers à se domicilier ici…» Il craint que tous les biens achetés ne deviennent des résidences secondaires, animées l’été mais mortes l’hiver. Or à Knokke, «aujourd’hui, 21.000 de nos 39.000 habitations sont des résidences secondaires».

Le covid accentuerait ce phénomène, avec un effet à la hausse sur les prix qui ont déjà augmenté de 21% au cours des cinq dernières années. En 2020, il fallait débourser en moyenne 564.033 euros pour acheter un bien. Or le confinement accroît la demande avec l’entêtement des vagues pandémiques. Knokke, ses plages et la lumière argentée de la mer du Nord offrent un cadre idéal pour qui veut résister à la morosité.

Toutefois, ceux qui sont déjà propriétaires ne doivent pas paniquer. La domiciliation ne sera exigée que des futurs acheteurs et seulement dans certains quartiers. Plusieurs milliers d’habitations n’en sont pas moins concernées, avec l’espoir que l’obligation de s'y domicilier éliminera les investisseurs au bénéfice des gens du cru. La mixité sociale en dépend.

Devant le Conseil d'Etat

Le bourgmestre Piet De Groote explique encore avoir lancé le processus «en espérant pouvoir appliquer la mesure l’an prochain». Précision : la règle ne s’appliquera pas au Zoute et à son immobilier de luxe. «Dans la zone touristique, tout le monde pourra faire ce qu’il veut.»

Pour la loi belge, il est obligatoire de se domicilier à l’endroit où l’on vit réellement, ce qui garantit un certain nombre de droits mais implique en revanche taxes et obligations. Les journaux L’Echo et De Tijd qui ont publié l’interview du bourgmestre De Groote se demandent dès lors si la nouvelle mesure est juridiquement acceptable. L’intention est louable, mais je crains que ce projet ne passe pas la rampe du Conseil d’État», leur répond Steve Ronse, professeur de droit immobilier à l'Université de Louvain.

«Cela semble difficile du point de vue du droit de propriété.» Réponse de l’avocat de Knokke-Heist : le futur dispositif n’est «pas évident, mais défendable». «Le Conseil d’État a déjà accepté dans deux avis qu’une autorité publique impose cette obligation de résidence principale pour répondre à un besoin social», ajoute-t-il.

Leopold Lippens pariait sur une clientèle chic et chère pour rehausser le standing de sa commune et faire prospérer son immobilier. Aujourd’hui, les professionnels du secteur craignent que l’arrivée de propriétaires moins fortunés ne fasse baisser les prix dans les zones soumises à l’obligation de domiciliation. «C’est une entaille dans le portefeuille de ceux qui ont investi ici», déclare l’un d’eux dans la presse économique.

