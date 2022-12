Après de longues négociations, les ministres de l’Énergie de l’UE se sont entendus sur un mécanisme de correction des prix du marché du gaz qui entrera en vigueur à partir du 15 février 2023.

International 2 min.

Une limite à 180 euros/MWh

Accord des 27 pour plafonner le prix de gros du gaz

Après de longues négociations, les ministres de l’Énergie de l’UE se sont entendus sur un mécanisme de correction des prix du marché du gaz qui entrera en vigueur à partir du 15 février 2023.

Les discussions auront duré de longues heures mais elles auront finalement débouché sur un accord. Ce lundi, les ministres de l'Énergie de l'UE sont tombés d'accord sur un mécanisme de correction des prix du marché du gaz. Celui-ci entrera en vigueur à partir du 15 février 2023.

Le plafonnement du prix du gaz acté par la Chambre Les députés ont adopté le projet de loi portant sur la limitation de la hausse des prix du gaz pour les clients résidentiels à hauteur de 15% par rapport au niveau de prix moyen du gaz en septembre 2022.

Concrètement, «ce mécanisme sera activé lorsque les prix observés sur la plateforme d’échange TTF dépassent les 180 euros/MWh et que l’écart avec les prix observés sur les cours mondiaux dépasse les 35 euros», informe le ministère luxembourgeois de l'Energie et de l'Aménagement du territoire dans un communiqué. Si cela se produit, les prix seront alors plafonnés. L'objectif est simple: éviter les épisodes de volatilité excessive des prix.

Le mécanisme désactivé en cas d'effets secondaires négatifs

Le Luxembourg a également obtenu un renforcement des clauses de sauvegarde pour que le mécanisme puisse être automatiquement désactivé en cas d'effets secondaires négatifs sur la sécurité d'approvisionnement et la consommation de gaz.

«Ensemble avec l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Estonie, l’Autriche et le Danemark, le Grand-Duché a réitéré ses préoccupations relatives à l’impact que ce mécanisme pourrait avoir en termes de stabilité financière», explique le ministère. Le Luxembourg a aussi réclamé des analyses complémentaires de la part de l’autorité européenne des marchés financiers (ESMA) avant toute activation du mécanisme.

Nouveau coup de pouce aux énergies renouvelables

En parallèle de cette décision, le conseil a adopté le règlement relatif à l’accélération des procédures d’autorisation des projets d’énergie renouvelable et des pompes à chaleur. La priorité en effet pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles est de réduire drastiquement la consommation d’énergie et de déployer plus vigoureusement les énergies renouvelables dans l’ensemble de l’Union européenne.

Meilleure coordination des achats conjoints de gaz

Le conseil a enfin adopté également le règlement sur les achats conjoints de gaz naturel. «Ce mécanisme permettra d’éviter que les États membres se fassent concurrence entre eux dans leur volonté de conclure des contrats d’approvisionnement en gaz avec des pays tiers, ce qui contribue à pousser les prix vers le haut», indique encore le ministère.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Pour le ministre de l'Énergie Claude Turmes (déi Gréng), «le plus important aujourd’hui est d’avoir obtenu un accord large à propos de trois textes fondamentaux pour assurer l’approvisionnement de l’Union européenne en gaz, à des prix les plus abordables possible». Claude Turmes souligne que «l’UE a ainsi déjoué le piège tendu par Vladimir Poutine et reste unie dans sa réponse à la crise de l’énergie.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.