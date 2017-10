Par Maurice Fick

A 6h30 ce mardi a été déclenché le Plan d'urgence interne à la centrale nucléaire de Cattenom. Selon un scénario fictif, une brèche s'est produite sur le tube d'un générateur de vapeur. Un exercice national de sûreté nucléaire auquel a participé le Luxembourg.

Le scénario de cet exercice d'envergure qui a aussi bien mobilisé les équipes de la centrale de Cattenom, d'EDF à Paris, de la Préfecture de Moselle et une cellule de crise au Luxembourg, n'était absolument pas connu des participants. Sa trame était bien ficelée et écrite par les experts d'EDF bien avant le feu d'artifice tiré par des militants de Greenpeace qui étaient parvenus à pénétrer dans l'enceinte de la centrale, jeudi dernier.

Les scénaristes de cette fiction jouée en grandeur nature et dans la plus grande concentration du «simulateur» de Cattenom (qui reproduit exactement la vraie salle des commandes de la centrale) ont imaginé le pire: une rupture de tube sur un générateur de vapeur. C'est là que se produit l'échange de chaleur entre le circuit primaire d'eau qui contient des produits radioactifs et le circuit secondaire dont l'eau est transformée en vapeur.



Un scénario qui «exagère la réalité»



«Une des conséquences possibles de ce type d'accident c'est d'avoir des rejets radioactifs vers l'extérieur», explique Didier Tiberi, formateur-instructeur sur simulateur. Pour corser l'exercice, les scénaristes ont imaginé des pertes partielles électriques sur la tranche de production n°4.



«C'est un scénario qui exagère la réalité et va très loin parce que l'objectif est de se préparer au pire et de voir comment les équipes gèrent pour ensuite avoir un retour d'expérience», résume Didier Tiberi. Pour finalement se vouloir plus rassurant: «Lorsqu'on fait des scénarios de ce type, il y a toujours des solutions».

Cet exercice national de sûreté nucléaire qui a lieu en moyenne une fois tous les trois ans à Cattenom (le dernier date de 2013) se fait sur une journée complète et doit, au-delà du défi technique, permettre d'évaluer l'efficacité de toute la chaîne décisionnelle, la pertinence des décisions prises, de voir comment la population est alertée et mise à l'abri.



«Une heure pour réunir toutes les compétences»



Cette fois, l'exercice est «à dominante "communication". Une pression médiatique est simulée sur l'ensemble des acteurs locaux et nationaux», explique Laurent Werdenberg, directeur délégué technique et Environnement de la centrale de Cattenom.



Il s'agit, d'une part, de tester les échanges de communication et de concertation opérationnelle entre les services français et, d'autre part, la communication entre la cellule de crise française et celles du Luxembourg, de la Belgique et d'Allemagne. De sorte qu'un agent de liaison luxembourgeois du Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN) a été envoyé à la Préfecture de Metz. Et un agent de liaison de la Direction de la Santé (DRP) a été envoyé auprès de l'Autorité de sécurité nucléaire (ASN) à Paris.



Si l'exercice se joue «sur table» pour l'essentiel à la Préfecture de Moselle, il a aussi conduit à déclencher le Plan d'Urgence Interne (PUI) de la centrale de Cattenom. Concrètement «70 personnes d'astreinte sont venues pour aider l'équipe de conduite de l'unité de production à maîtriser rapidement la situation», explique Laurent Werdenberg. Avant de préciser: «Quoi qu'il arrive, on réunit en une heure toutes les compétences pour faire face à la situation. Pour ce faire, «400 personnes sont entraînées en permanence pour qu'elles sachent faire face aux différents types d'opération.» Chaque semaine 70 salariés sont d'astreinte 24h/24.



Si cet exercice de grande ampleur est plutôt exceptionnel, «une vingtaine d'exercices ont lieu chaque année: des exercices d'incendie, d'évacuation de blessés mais aussi pour faire face aux intrusions, se prémunir d'une cyberattaque, faire face aux aléas climatiques, etc.», glisse Laurent Werdenberg.