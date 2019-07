À compter de ce mardi 23 juillet et pour 14 semaines, le pont de l’autoroute A31 qui enjambe le canal des écluses, à Thionville, sera en travaux. Les premiers gros tracas pour les automobilistes sont à attendre à partir du 5 août.

A Thionville, l'A31 va connaître un nouveau chantier

(PJ) Il en passe du monde sur le pont de l'A31 enjambant la Moselle canalisée, à hauteur de Thionville. Ce trafic, aujourd'hui estimé à quelque 83.000 véhicules/jour, a fini par fragiliser l'ouvrage. Aussi, les services de la DirEst ont-ils décidé de profiter de l'été - et même du début de l'automne - pour s'attaquer au renforcement de la structure même de ce pont datant des années 1970.

Du 23 juillet au 12 novembre, il faudra s'attendre à un vaste chantier et à des perturbations de circulation sur ce tronçon de l’A31. La vitesse sera limitée à 70 km/h durant cette réfection, autant pour sécuriser le site qu'éviter trop de vibrations. Il est vrai qu'en plus d'une grande partie des migrations quotidiennes des frontaliers vers ou au départ du Luxembourg, le pont voit transiter près de 10.000 poids lourds chaque jour.

Les travaux ne devraient impacter fortement le flux de véhicules qu’à compter du 5 août prochain. Pour faire «au mieux», la DirEst s’engage à maintenir deux voies de circulation en permanence et dans les deux sens de circulation en journée.

Le pont d'une quarantaine de mètres a presque 50 ans. Le lifting sera le bienvenu sur sa structure.

Cependant, les nuits, la traversée de Thionville via l'A31 pourra s'avérer compliquée. Dès le 5 août et jusqu'au 19 octobre, des basculements de circulation, voire des coupures totales seront programmées. Ainsi, durant une douzaine de nuits, les échangeurs de Thionville-centre/Yutz-centre (38) et Beauregard (39) resteront inaccessibles.



Le weekend du 14 septembre au 16 septembre constituera le point noir du chantier. Cette fois, les voies seront fermées durant 36 heures consécutives dans le sens Metz-Luxembourg, avec sortie obligatoire à l’échangeur n°38.

Durant ces 14 semaines de travaux, les entreprises se chargeront de reprendre l'étanchéité et les évacuations des eaux du pont, le renforcement de sa structure d'une portée de 40 mètres et, au final, la réfection de la couche de roulement.

L'A31 bis avec un tunnel et pas avant 2032? Deux tracés sont privilégiés pour délester l'A31, dont l'un comprendrait la création d'un ouvrage d'art voué à éviter de diviser la commune de Florange. Par contre, il devrait s'écouler 12 ans minimum entre la prise de décision et la mise en service, selon le bilan des concertations publiques présenté lundi soir à Thionville.

Autant dire qu'à nouveau la question de l'ouverture d'un contournement autoroutier de Thionville va refaire parler d'elle. Cette A31bis dont la France n'a toujours pas déterminé le tracé exact, ni le mode de financement.